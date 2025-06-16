DEM Parti'den İmamoğlu'nu ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuru

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları ile birlikte partinin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki de ziyaretlerde yer alacak.

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Adalet Bakanlığı'ndan izin çıkması halinde DEM Parti heyeti, Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Van önceki dönem Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya, Gezi Davası tutuklularından Hatay Milletvekili Can Atalay ile siyasi mahpuslar Halil Aksoy, Ahmet Saymadi’yi ziyaret edecek.

(AB)