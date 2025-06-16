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Yayın Tarihi: 16 Haziran 2025 12:32
 ~ Son Güncelleme: 16 Haziran 2025 12:47
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DEM Parti'den İmamoğlu'nu ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuru

Adalet Bakanlığı'ndan izin çıkması halinde DEM Parti heyetinin Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer, Can Atalay ve Ahmet Saymadi gibi isimleri ziyaret etmesi bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
DEM Parti'den İmamoğlu'nu ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuru
Fotoğraf: İBB

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları ile birlikte partinin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki de ziyaretlerde yer alacak.

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12 Haziran 2025

Adalet Bakanlığı'ndan izin çıkması halinde DEM Parti heyeti, Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Van önceki dönem Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya, Gezi Davası tutuklularından Hatay Milletvekili Can Atalay ile siyasi mahpuslar Halil Aksoy, Ahmet Saymadi’yi ziyaret edecek.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti Adalet Bakanlığı ekrem imamoğlu tülay hatimoğlulları Tuncer Bakırhan Ahmet Özer
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