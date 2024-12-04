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Yayın Tarihi: 4 Aralık 2024 13:33
 ~ Son Güncelleme: 4 Aralık 2024 13:49
2 dk Okuma

DEM Parti'den iktidara: Suriye’yi işgal mi etmek istiyorsunuz?

İçişleri Bakanlığı önünde kayyımlara dair konuşan DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Sizin niyetiniz barış değil. Siz barış diyerek savaşı kışkırtıyor, ülkedeki gerginliği tırmandırıyorsunuz. Kayyım atayarak halkın iradesini yok sayıyorsunuz; böyle bir barış olabilir mi?" dedi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
DEM Parti'den iktidara: Suriye’yi işgal mi etmek istiyorsunuz?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı önünde belediyelere kayyım atamalarına dair açıklama yaptı.

Bakanlık önünde konuşan Gülistan Kılıç Koçyiğit, iktidarın kayyımlar yoluyla Kürt halkını ve DEM Parti’yi cezalandırmaya çalıştığını ifade etti.

“Bir taraftan kayyımla bir taraftan siyasi soykırım operasyonlarıyla bize rota çizmeye çalışıyorlar” diyen Koçyiğit, “Bizi demokratik siyaset alanında etkisiz bırakmaya çalışıyorlar. Halkımızın bu faşizme karşı ortaya koyduğu demokratik direniş hakkını yok etmek istiyorlar. Ama söyleyelim; Bu mesele masa başındaki planlara benzemez” dedi.

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"Barış diyerek savaşı kışkırtıyorsunuz"

İktidarın ‘süreç’ söylemlerine vurgu yapan Kılıç-Koçyiğit, “Sizin niyetiniz barış değil. Siz barış diyerek savaşı kışkırtıyor, ülkedeki gerginliği tırmandırıyorsunuz. Kayyım atayarak halkın iradesini yok sayıyorsunuz; böyle bir barış olabilir mi? Barış deyip tecridi derinleştirmek, barış deyip halka darbe yapmak barış değildir. Böyle bir barış yolu olamaz” diye konuştu.

El Kaide uzantılı Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) öncülüğündeki çetelerin Suriye’deki saldırılarına da değinen Kılıç Koçyiğit, "Halep’e Türk bayrağı dikildi diye sevinenler var. Halep kimin toprağı? Kimin şehri? Türkiye, Halep’i Suriye’yi işgal mi etmek istiyor?” diye sordu.

Kılıç-Koçyiğit, saldırılar karşısında sadece Afrin’den 300 bin kişinin yerinden edildiğini söyledi.

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"Suriye bizim kırmızı çizgimizdir"

İnsanların kötü koşullarda yaşama tutunmaya çalıştığını söyleyen Kılıç-Koçyiğit, şunları söyledi: “Türkiye, Kürtler başta olmak üzere orada yaşayan halkların yaşayacağı her türlü katliamın müsebbibidir. Haberimiz yok diyemezsiniz; İdlib’de kimin üsteleri var? Bu HTŞ’yi kim korudu İdlib'de? Astana'da neyin garantörlüğünü verdiniz? Çıkın bunların yanıtını verin. Şimdi eğitilmiş, donatılmış, silahlandırılmış Kürt katliamına gidiyor, Kürtlerin yaşam alanlarına kastediyorlar ve bize diyorlar ki Suriye’deki Kürtler ayrı Türkiye’deki Kürtler ayrı. Öyle bir dünya yok. Suruç ile Kobani aynıdır sadece arada sınır vardır.

Kamışlo ile Nusaybin aynıdır. Bütün bu kayyım uygulamalarını kınıyoruz. Kayyım uygulamalarına karşı demokrasi güçleriyle beraber her yerde ses çıkarmaya devam edeceğiz. Bugün eş genel başkanlarımız Suruç’ta sınıra yürüyecekler. Çok açık ve net söylüyorum; Suriye bizim kırmızı çizgimizdir. Suriye'de halkların katliamına asla yol vermeyiz. Orada halkımızın katledilmesine göz yummayız. Suriye’nin toprak bütünlüğü, Suriye’de yaşayan halkların Suriye’nin geleceğini belirlemesi, Suriye’de barışın inşa edilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

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Bugün 11:33

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti kayyım Suriye
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