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Yayın Tarihi: 20 Haziran 2025 15:01
 ~ Son Güncelleme: 20 Haziran 2025 15:10
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DEM Parti'den "GGM'ler kapatılsın" çağrısı

DEM Parti'nin Dünya Mülteciler Günü açıklamasında, "Yeni göç dalgalarına karşı yapılacak hazırlıklar insan haklarını ve toplumsal barışı esas almalıdır" çağrııs yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti'den "GGM'ler kapatılsın" çağrısı
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Göçmen ve Mülteci Komisyonu Eşsözcüleri Özgül Saki ve Murad Mıhçı, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’ne dair yazılı açıklama yayınladı.

Göçmenlerin yaşadıkları sorunlara değinilen açıklamada, “Savaşlar, siyasi baskılar, sömürü politikaları ve ekolojik yıkımlar nedeniyle yerinden edilen milyonlarca insanın yaşadığı ağır insani tabloya dikkat çekmek için 20 Haziran, Dünya Mülteciler Günü olarak ilan edildi. Ne yazık ki yeni savaşlar, bitmeyen baskılar ve eşitsizlikler milyonlarca insanı yerinden yurdundan ederken, milyonlarca göçmen ve mülteci de ağır koşullarda yaşam savaşı veriyor" denildi.

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Türkiye’de 5 milyonu aşkın göçmenin büyük ölçüde güvencesiz, statüsüz, dışlayıcı ve ayrımcı bir sistemin kıskacında bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, "Göçmen emeği sistematik biçimde sömürülmekte; kayıt dışı ve düşük ücretli çalıştırma, iş cinayetleri, sendikasızlaştırma ve ücret gaspı yaygın hale gelmektedir. Irkçılık, nefret söylemi ve linç kampanyaları her geçen gün tırmanmaktadır” tespitleri yapıldı.

GGM'lerde kötü muamele

Geri Gönderme Merkezleri’nde (GGM) yaşanan kötü muamelelere değinilen açıklamada, “Keyfi sınır dışı işlemleri ve ‘tahdit kodları’ aracılığıyla tehdit ve baskı, hukuk dışı uygulamaların temel parçası haline gelmiştir. Göçmen kadınlar, çoklu ayrımcılıkla birlikte cinsiyetçi, ırkçı, erkek şiddetine karşı daha savunmasız bırakılmakta; LGBTİ+ göçmenler ayrımcılığın her boyutuyla karşı karşıya kalmaktadır. Göçmen çocuklar ise eğitime erişememekte, çocuk işçiliğinin ve istismarın hedefi hâline gelmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şu talepler sıralandı:

  • Göçmenler ‘geçici misafir’ değil, eşit haklara sahip toplumsal öznelerdir. Geri Kabul Anlaşması feshedilmeli, Cenevre Sözleşmesi’nden coğrafi çekince kaldırılmalı, Avrupa’nın göçmenler üzerinden kurduğu pazarlıklara son verilmelidir.
  • Tüm göçmenlere statü ve temel haklara erişim hakkı tanınmalı, göçmen emeği sömürüsü sona erdirilmelidir.
  • Geri Gönderme Merkezleri kapatılmalı, keyfi tahdit kodları kaldırılmalı, sınır dışı etme uygulamalarına son verilmelidir.
  • Yeni göç dalgalarına karşı yapılacak hazırlıklar insan haklarını ve toplumsal barışı esas almalıdır.
  • Herkesi göçmenlerle dayanışmaya; sınırsız, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyada eşit ve özgür bir yaşam için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
geri gönderme merkezleri LGBTİ+ aktivistler LGBTİ+ göçmenler dünya mülteciler günü
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