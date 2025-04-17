ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 17 Nisan 2025 17:46
 ~ Son Güncelleme: 17 Nisan 2025 17:57
2 dk Okuma

DEM Parti'den gazetecilere dayatılan YouTube lisansına karşı kanun teklifi

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, dijital platformlarda kanalı bulunan gazetecilere yönelik lisans dayatmasına son veren, haksız rekabeti önlemek için TRT'nin Tabii'sini diğer ticari platformlarla eşit denetim sürecine tabi tutan ve “halkı yanıltıcı bilgi” suçunu düzenleyen TCK 217/A maddesinin yürürlükten kaldırılmasını öngören bir kanun teklifi verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti'den gazetecilere dayatılan YouTube lisansına karşı kanun teklifi

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Sevilay Çelenk, Türkiye’de alternatif medya ortamının giderek daha fazla baskı altına alındığını belirterek Meclis’e bir kanun teklifi sundu.

Teklifle ilgili konuşan Çelenk, sosyal medyanın yurttaşların haber alma hakkı ve demokratik katılımı açısından önemli bir mecra haline geldiğini söyledi. Platformlara ve gazetecilere yasal ve idari müdahaleler yaşandığını kaydetti.

Türkiye’de medya ve ifade özgürlüğünün ciddi bir tehdit altında olduğunu söyleyen Çelenk “Siyaset alanındaki otoriter yönelimlere paralel olarak medya ve gazetecilere yönelik baskı muazzam ölçüde artmakta, toplumsal ve siyasal ve muhalefetin medya erişim imkanı her geçen gün daralmaktadır" dedi.

Sosyal medyanın yurttaşlar lehine güçlenmesini hedefleyen girişimlerin, kısa sürede bu alanı daraltmayı amaçlayan ve demokratik tartışmaya izin vermeyen yasal düzenlemelerle engellendiğini aktardı. Son yıllarda yapılan yasal değişikliklerle bu baskının kurumsallaştığını ve giderek yoğunlaştığını kaydetti.

217/A yürürlükten kalkıyor, tanımlar netleşiyor

Çelenk teklifte YouTube gibi dijital platformlarında yayın yapan kanallar ve bireysel içerik üreticilerine yönelik lisans zorunluluğuna ilişkin kriterleri netleştirdi. Mevcut kanunda ve yönetmelikteki muğlaklıkları giderdi.

Buna göre, mevcut durumda “medya hizmet sağlayıcı” olarak değerlendirilen içerik üreticileri ancak bir televizyon kanalı gibi faaliyet göstermeleri ve belirli bir yayın saati ve erişim kapasitesini aşmaları halinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) yayın lisansı almakla yükümlü olacak.

Haftanın en az beş günü, günde en az 10 saat kesintisiz haber, dizi veya program yayını yapan ve bir yıl boyunca ayda ortalama 5 milyon ve üzeri izleyiciye ulaşan medya hizmet sağlayıcıları için lisans zorunluluğu getirilecek. Bu kriterleri taşımayan içerik üreticileri ise lisans yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Ayrıca teklifle, 6112 sayılı RTÜK Kanunu'nda değişiklik yapılarak, dijital platformlar üzerinden haber, yorum veya analiz içeriği üreten bağımsız gazetecilerin medya hizmet sağlayıcısı sayılmayacağı açıkça hüküm altına alınıyor.

Teklifin yasalaşması halinde, RTÜK’ün son dönemde lisans zorunluluğu getirdiği Cumhuriyet TV, Fatih Altaylı’nın kanalı ve Flu TV gibi YouTube mecraları lisans yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Ayrıca teklif, kamuoyunda “Dezenformasyon Yasası” olarak bilinen 7418 sayılı düzenlemeyle Türk Ceza Kanunu’na eklenen ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu tanımlayan 217/A maddesinin tamamen yürürlükten kaldırılması öngörülüyor.

RTÜK’ün gazetelere YouTube lisansı baskısı yapması ifade özgürlüğü için yeni bir tehdit mi?
RTÜK’ün gazetelere YouTube lisansı baskısı yapması ifade özgürlüğü için yeni bir tehdit mi?
10 Ocak 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
RTÜK Youtube sansür yasası dezenformaasyon yasası lisans
ilgili haberler
Yargı değil RTÜK sopası: Kanallara para, program durdurma ve ekran karartma cezaları
27 Mart 2025
/haber/yargi-degil-rtuk-sopasi-kanallara-para-program-durdurma-ve-ekran-karartma-cezalari-305908
RTÜK'ten televizyon kanallarına İmamoğlu cezası
20 Mart 2025
/haber/rtuk-ten-televizyon-kanallarina-imamoglu-cezasi-305650
RTÜK’ün gazetelere YouTube lisansı baskısı yapması ifade özgürlüğü için yeni bir tehdit mi?
10 Ocak 2025
/haber/rtukun-gazetelere-youtube-lisansi-baskisi-yapmasi-ifade-ozgurlugu-icin-yeni-bir-tehdit-mi-303496
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Yargı değil RTÜK sopası: Kanallara para, program durdurma ve ekran karartma cezaları
27 Mart 2025
/haber/yargi-degil-rtuk-sopasi-kanallara-para-program-durdurma-ve-ekran-karartma-cezalari-305908
RTÜK'ten televizyon kanallarına İmamoğlu cezası
20 Mart 2025
/haber/rtuk-ten-televizyon-kanallarina-imamoglu-cezasi-305650
RTÜK’ün gazetelere YouTube lisansı baskısı yapması ifade özgürlüğü için yeni bir tehdit mi?
10 Ocak 2025
/haber/rtukun-gazetelere-youtube-lisansi-baskisi-yapmasi-ifade-ozgurlugu-icin-yeni-bir-tehdit-mi-303496
Sayfa Başına Git