DEM Parti'den Diyarbakır'daki kafelere saldırılara dair Meclis Araştırması talebi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça, Diyarbakır'da son zamanlarda dini saiklerle halka, açık hava pikniklerine ve işletmelere yönelik artan saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Akça, Hewş Cafe işletmesi sahibinin savcılık ifadesine dayanarak, olayın münferit olmadığını, tehdit ve baskınların geçen yıldan bu yana düzenli olarak tekrarlandığını belirtti.

"Hizbullah Ana davasındakiler tahliyer cansuyu oldu"

Sorumluların açığa çıkartılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için önerge veren Akça, şöyle dedi:

“Eşkâlleri, örgütlenme mecraları, tehdit ve ölüm mesajı yolladıkları hesaplar/numaralar ortada olan bu kişilerin; kolluğun gözü önünde saldırmaları ve elini kolunu sallayarak dolaşmaya devam edebilmeleri; akıllara devlet destekli 90’lar Hizbullah’ını (JİTEM/Hizbul-Kontra) ve cinayetleri getirmektedir. 2011 yılındaki düzenleme ve takip eden süreçle, Hizbullah Ana Davasındaki tek bir hükümlünün cezaevinde kalmadığı bu koruma altındaki yapının yeniden cansuyuna kavuştuğu, kavuşturulduğu ortadadır.”



“Bu cansuyunun arkasındaki akla ilişkin sorular hatırlanmalıdır ki; 23 Mayıs 2023 tarihinde dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir televizyon programında söylediklerinde cevabını bulmuştur; “Ben 7 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum yaa... Ben Doğu ve Güneydoğu'daki uçan cisme bakarım yani. Ne olduğunu, ne olmadığını, kimin nasıl olduğunu, kimin ne olmadığını medreselerde neler olduğunu olmadığını. Ben bunları izleyen takip eden adamım. Ne terörü, hangi terörden bahsediliyor ki... Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok önemli ve stratejik bir adım atmıştır. Bunun faydasını Türkiye 10 yıl sonra anlayacak, bunu bir fani Süleyman Soylu söyledi diyecekler ama bunu Tayyip Erdoğan yaptı.”

“Salıverildiklerinde cinayetleri tekrar işleyeceklerini ifade eden ve buna rağmen tahliye edilen hükümözlülerden yaratılan yeni yapılarla; gerek Türkiye’nin ve gerekse de bölgenin 10 yıl sonra göreceği yegane faydanın 90’larda görülen mezar evlerden, işkencehanelerden, faili meçhul cinayetlerinden öteye gitmeyeceği anlaşılmalıdır.”

Diyarbakır’da saldırıya uğrayan kafe sahibi: Faillerimiz ortadadır

(EMK)