DEM Parti'den 'diyalog ve müzakere' çağrısı: İran’da da 3’üncü yol mümkün

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"Savaş istemiyoruz, İran’ın geleceğine karar verecek olanlar sadece burada yaşayanlardır"

DEM Parti açıklamasında, "Küresel ve bölgesel güçlerin, İran’da demokrasi ve özgürlüklerden ziyade tarihteki diğer örneklerde olduğu gibi kendileri için tehdit olmaktan çıkacak yeni bir düzen kurma arayışında oldukları açıktır" dedi; "Tüm tarafları İran halklarının demokrasi ve özgürlük taleplerini dikkate alarak saldırıları durdurmaya, diyalog ve müzakere zeminine dönmeye çağırıyoruz" diye seslendi.

"Tüm tarafları uyarıyoruz"

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu tarafından, "İran halklarının özgürlüğü ve barış kırmızı çizgimizdir" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünden bu yana İran’da yönetim ve komuta kademeleri başta olmak üzere stratejik merkezlerin İsrail ve ABD güçleri tarafından hedef alındığını yakından takip ediyor ve bu saldırıların sonuçlarının olası bölgesel etkileri konusunda tüm tarafları uyarıyoruz. Küresel ve bölgesel güçlerin, İran’da demokrasi ve özgürlüklerden ziyade tarihteki diğer örneklerde olduğu gibi kendileri için tehdit olmaktan çıkacak yeni bir düzen kurma arayışında oldukları açıktır.

"İran’da da 3’üncü yol mümkün"

"Devam eden hava saldırıların, İran’daki Kürtlerin, Belucilerin, Hıristiyan, Azeri ve Fars toplulukların yeni bir özgür yaşam beklentilerine denk düşecek bir konjonktüre hizmet etmeyeceğini ortaya koyan örneklere tanığız. DEM Parti olarak İran’da da 3’üncü yolun mümkün ve en ahlaki yaklaşım olduğunu savunuyoruz. İran’daki tüm toplulukların kendi tarihsel tecrübelerinden ve birlikte yaşam deneyimlerinden faydalanarak, kendilerini yönetecek bir model inşa edebileceklerine inanıyor ve İran halklarının toplumsal barışa ve demokrasiye yönelik girişimlerinin arkasında duruyoruz.

"Halkların ortak iradesini savunacağız"

"Jina Mahsa Aminiler, Mücahid Kurkurlar, Dr. Qasimlolar, Ramin Hüseyin Penahiler ve farklı kimliklerden daha on binlerce İranlı’nın Molla Rejimi tarafından katledilmelerini unutmadık ve unutmayacağız. Ancak İran’daki mevcut rejimin dışarıdan dizaynlarla değil, halkların ortak iradesiyle değişmesinin mümkün olduğunu savunmaya devam edeceğiz.

"Tüm tarafları İran halklarının demokrasi ve özgürlük taleplerini dikkate alarak saldırıları durdurmaya, diyalog ve müzakere zeminine dönmeye çağırıyoruz."

(AB)