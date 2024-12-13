DEM Parti'den diplomasi atağı: Eş Genel Başkanlar 31 ülkenin temsilcisini ağırladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu ile Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, Yunanistan, ABD, İngiltere, Brezilya’nın aralarında yer aldığı 31 ülkenin diplomatik temsilcileriyle Ankara'da bir araya geldi.

DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüleri Ebru Günay ve Berdan Öztürk'ün organize ettiği buluşmada konuşan Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, "Şimdi hepimize düşen görev, barışçıl bir geçiş sürecini, her kesimin içinde yer alacağı bir yönetimin şekillenmesini sağlamaktır" dedi.

Suriye'de Kürtlere yönelik saldırılara işaret eden Tülay Hatimoğulları, Kürtlerin yarattığı modelin çözüm için en gerçekçi model olduğunu ve saldırıların da bu çözüm modelini ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu söyledi. Hatimoğulları, "Kürtlerin statüsü tanınmalıdır, diğer halklarla eşit yaşamalarına imkan tanınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Tülay Hatimoğulları, Suriye'de Alevilere yönelik saldırı ve katliam haberlerinin de DEM Parti'yi endişelendirdiğini ifade etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmadığı için Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ile Can Atalay ve Osman Kavala gibi isimlerin halen cezaevinde tutulduğunu belirten Hatimoğulları, bu hukuksuzlukların ortadan kalkması için bir an önce tecridin sona ermesi gerektiğini söyledi.

“İktidar dünyadaki yönetimlerden cesaret alıyor”

Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ise iç siyasi gelişmeleri değinerek, Türkiye'de iktidarın, dünyadaki yönetimlerden aldığı cesaretle muhalefete yönelik baskıcı yaklaşımını sürdürdüğünü söyledi.

Demirtaş, Yüksekdağ, Atalay ve Kavala'nın durumuna dikkat çeken Bakırhan, bu konuda bir adım atılması gerektiğini ifade etti.

Bakırhan, 1 Ekim'de başlayan tartışmalara işaret ederek, bütün olumlu açıklamalara rağmen DEM Parti'ye ve belediyelerine yönelik saldırıların devam ettiğini söyledi. Kürt sorunun çözümü konusunda Abdullah Öcalan'ın rolüne dikkati çeken Bakırhan, bu rolün MHP gibi en karşıt kesimler tarafından bile kabul edildiğini, bu yüzden tecridin bir an önce kaldırılması gerektiğini ifade etti. Bakırhan, bütün ilgili çevrelerin, hem bölgede hem de Türkiye'de yaşanan gelişmelere evrensel demokrasi ve hukuk ilkeleri çerçevesinde yaklaşması gerektiğini söyledi.

Buluşma daha sonra soru-cevap bölümüyle devam etti.

(HA)