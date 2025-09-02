ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 2 Eylül 2025 18:19
 ~ Son Güncelleme: 2 Eylül 2025 18:30
DEM Parti'den 'CHP' tepkisi: Kayyımcı zihniyet terk edilmeli

DEM Parti açıklamasında "Bu uygulamalara derhal son verilmelidir. Yargı artık siyaset alanından elini çekmeli, kayyımcı zihniyet terk edilmelidir" çağrısı yapıldı.

BİA Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınması ve yerine yapılan atamalara tepki gösterdi.

2 Eylül 2025

Açıklamada, "DEM Parti olarak, yargı müdahaleleri ve kararlarıyla siyaset alanını dizayn etme çabalarının dün olduğu gibi bugün de karşısındayız. Hukuka ve demokrasiye hiçbir olumlu yansımasının olmayacağı açık olan bu uygulamalara derhal son verilmelidir. Yargı artık siyaset alanından elini çekmeli, kayyımcı zihniyet terk edilmelidir" ifadelerini kullanıldı.

"Örgütlenme özgürlüğünün ihlali"

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"CHP İstanbul Kongresi ile ilgili ara karar ve tedbir uygulamaları demokratik değildir ve hukuki meşruiyetten yoksundur. Herhangi bir hukuk mahkemesinin, üzerinden yıllar geçtikten sonra, bir siyasi parti kongresi hakkında tedbir/iptal kararı vermesi Anayasa'ya aykırı olduğu gibi siyasi parti kongrelerinin sonsuza kadar askıda kalması sonucunu da doğuracaktır. Ayrıca İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı örgütlenme özgürlüğünün de ihlali anlamına gelmektedir.

"Yargı siyaset alanından elini çekmeli"

DEM Parti olarak, yargı müdahaleleri ve kararlarıyla siyaset alanını dizayn etme çabalarının dün olduğu gibi bugün de karşısındayız. Hukuka ve demokrasiye hiçbir olumlu yansımasının olmayacağı açık olan bu uygulamalara derhal son verilmelidir. Yargı artık siyaset alanından elini çekmeli, kayyımcı zihniyet terk edilmelidir."

