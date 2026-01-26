DEM Parti'den Baran Abdi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Genel Merkezi, Mersin’in Tarsus ilçesinde 24 yaşındaki Kobanîli Baran Abdi’nin katledilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

DEM Partili Bozan: Mersin'de Rojava eylemine silahlı saldırıda bir genç öldürüldü

Açıklamada, Rojava’ya yönelik saldırıları protesto edenlere uygulanan kolluk şiddeti ve iktidar ile ana akım medyanın kullandığı dilin provokasyonları tetiklediği vurgulanarak, Baran Abdi’nin ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması ve şiddeti teşvik eden açıklamalardan uzak durulması çağrısı yapıldı.

"Sağduyuyla hareket etmeye çağırıyoruz"

Açıklamada, devamla şunlar kaydedildi:

"Rojava’ya yönelik saldırıları protesto edenlere uygulanan kolluk şiddeti ile iktidar yetkilileri ve ana akım medya tarafından kullanılan dil, provokasyonları da beraberinde getiriyor. Son olarak, Mersin’in Tarsus ilçesinde demokratik protesto hakkını kullanan yurttaşlara yönelik açılan ateş sonucu, evinin balkonunda bulunan Kobanili Baran Abdi yaşamını yitirmiştir. 2014 yılında IŞİD çetelerinin saldırıları nedeniyle henüz 10 yaşındayken yaşadığı coğrafyayı terk etmek zorunda kalan Baran Abdi’ye rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Başta siyasetçiler ve ana akım medya olmak üzere herkes şiddeti teşvik eden açıklama ve değerlendirmelerden uzak durmalıdır. DEM Parti olarak, provokasyon ve kışkırtmalara karşı tüm kesimleri sağduyuyla hareket etmeye çağırıyoruz."

Valilikten açıklama

Mersin Valiliği’nin konuyla ilgili açıklamasında ise olay, eylemin dağıldığı sıralarda bir grubun civardaki bir evin bahçesine girmesi üzerine ev sahibi H.K. ile aralarında tartışma çıktığı ve H.K.’nın havaya ateş açması sonucu karşı binadaki bir dairenin balkonunda bulunan Baran Abdi’ye mermi isabet ederek Abdi’nin hayatını kaybettiği şeklinde anlatıldı.

Olayın ardından H.K. ile oğlu A.K.’nın ateş açılan silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı.

"Binanın bahçesi yok"

Perihan Koca, Mersin Valiliği’nin X hesabından paylaşılan açıklamayı alıntılayarak yazdığı mesajında iddiayı yalanladı:

"Açıklamanızda failin ‘evinin bahçesine girilmesi’ üzerine bir tartışma yaşanmasıyla katilin havaya ateş açtığını beyan etmişsiniz; ancak, fail bir apartman dairesinde oturmakta ve binanın da bahçesi bulunmamaktadır.

"Bu doğruluğu olmayan beyanlarla alenen saldırganı korumakta, cinayeti meşrulaştırmaktasınız! Sizi kamuoyunu yanıltacak beyanlardan kaçınarak, cinayeti tüm yönleriyle aydınlatmaya, şehrimizde oluşabilecek kutuplaşma ve gerilimlere karşı sağduyulu olmaya ve görevinizi yapmaya davet ediyorum."

Ne olmuştu? Rojava'ya dönük saldırılara karşı Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenene eylemde, 2014'te IŞİD'in saldırısından 10 yaşındayken ailesiyle kaçıp Türkiye'ye sığınan Baran Abdi, misafir olduğu teyzesinin balkonunda eylemi izlerken, Siverek nüfusuna kayıtlı ve MHP üyesi olduğu iddia edilen H.K. adlı kişinin rastgele ateşiyle katledildi. Bir kız çocuğu babası olan, tarım işçiliği yaparak yaşamını sürdüren Baran Abdi'nin ölümüne ilişkin açıklama yapan Mersin Valiliği ise açıklamasında eylemcilerin Kanlıbıçaklı'nın bahçesine girdiğini iddia etti. Ancak, katil Kanlıbıçaklı'nın evinin müstakil olmadığı ve apartmanda yaşadığı kameralara yansıdı. Baran Abdi'nin evin balkonundayken mermi isabet etmesi sonucu öldüğünü belirtilen açıklamada, saldırgan H.K. ile oğlu A.K. silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

