DEM Parti'den Bakan Tunç'a yanıt: Tehdit siyaseti artık sona gelmiştir

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin DEM Parti’nin kapatılması çağrısının ardından dün (23 Nisan) “DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kaçınılmaz olur” diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün de benzer bir açıklama yaptı.

“Türkiye Yüzyılı'nda Çocuk Hukuku” başlıklı panelin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, “Böyle bir hukuki süreçle karşı karşıya kalmak istemiyorsanız terörle aranıza mesafe koyun, terörü, şiddeti reddedin” dedi.

Bakan Tunç şunları kaydetti:

“Kapatılan partiler oldu, şu anda devam eden davalar var. Dolayısıyla DEM Parti aynı yolu izlerse aynı muameleyle karşılaşır. DEM Parti'li 78 belediye var. Bu 78 belediyede terörü destekleyen bir uygulama gerçekleştirilirse ne olacak?

Anayasamızın 127. maddesi ve Belediyeler Kanunu'nun 45. maddesini okuduğunuzda, eğer terörü destekliyorsa bir belediye yönetimi, o zaman geçmişteki uygulamaları hep beraber gördük. Hiç kimse durup dururken bir partinin kapatılmasını ister mi, istemez. Hiç kimse bir belediyeye kayyum atanmasını ister mi, istemez.

Siz halka hizmet yerine milletin kaynaklarını, devletin gönderdiği ödenekleri, millete hizmet yerine başka yerlere, millet düşmanlarına aktarma gayretinde olursanız ki geçmişte bunun örnekleri oldu ve bu uygulamalar gerçekleşti. Eğer yine bunlar tekrar ederse elbette ki o zaman anayasa ve kanunlar çerçevesinde verilen yetkiler kullanılır. Önemli olan o yetkileri kullanmak zorunda kalmamak.”

Bakırhan: Şantajlara boyun eğmeyeceğiz

Bahçeli ve Tunç’un açıklamalarına yanıt veren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Biz kez daha yeniliyoruz; kapatma şantajı, tehdit siyaseti artık sona gelmiştir” dedi.

DEM Parti Genel Merkezi’nde yapılan “Belediye Eş Başkanları Toplantısı”nda konuşan Bakırhan, ‘kapatma’ çağrılarına şöyle yanıt verdi:

“Siyasete hiza ve ayar vermeye çalışıyorlar. Gün yok ki özellikle seçim sonrasında bize parmak sallamasınlar. Biz kez daha yeniliyoruz; kapatma şantajı, tehdit siyaseti artık sona gelmiştir. Son kullanma tarihi dolmuştur.

Biz ne zaman korktuk ne zaman tehdit ve şantajlara boyun eğdik ki şimdi halkımız güçlü bir irade ortaya koymuşken Van direnişi ortada dururken bu tehdit ve şantajlara boyun eğeceğiz. Boyun eğmeyeceğimizi onlar da bütün dünyada çok iyi biliyor. Çağrımızı yeniliyoruz; kararlıyız bu ülkeye barışı demokrasiyi getireceğiz.

Başta Kürtler ve Aleviler olmak üzere bu ülkede yaşayan insanlar eşit ve demokratik bir temelde bir Anayasa ile yönetilinceye kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Tehditlerle hizalanacağımızı bekleyenler çok beklerler. Bu gelenek hiçbir zaman bugüne kadar yapılan tehditlere boyun eğmemiştir.

Şimdi belediyelerimizi tehdit edenler çok iyi bilsinler. Belediye eş başkanlarımız yönetimlerimiz seçilen arkadaşlarımız asla bu tehditlere pabuç bırakmaz. Burada o parmak sallamaların tehditlerin karşısında eğilecek bükülecek tek bir arkadaşımız yoktur.”

(VC)