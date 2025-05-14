DEM Parti'den Bakan Tunç'a 'umut hakkı' tepkisi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un 'umut hakkı'yla ilgili sözleri üzerine tepki gösterdi. Doğan, "Üslubunuz bu süreçte ihtiyacımız olan yapıcı dilden uzak, ne yazık ki zehirleyici bir etki yaratıyor" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, PKK lideri Abdullah Öcalan'a 'umut hakkı' uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin soruya "Böyle bir durum söz konusu değil. Böyle bir görüşme de yok" diye yanıt verdi.

"Polemiğe değil, hukuka ihtiyaç var"

Tunç'a yanıt DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklamaya tepki gösteren Doğan, "Sayın Bakan, Umut hakkı tartışmasından bağımsız; üslubunuz bu süreçte ihtiyacımız olan yapıcı dilden uzak, ne yazık ki zehirleyici bir etki yaratıyor. Toplum olarak beklentimiz; temsil gücünüzü adaleti tesis etmek için kullanmanız. Polemiğe değil, hukuka ve demokratik uzlaşıya ihtiyacımız var” dedi.

Öcalan’ın “umut hakkı” için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine çağrı

Bakan Tunç ne demişti?

Belirli infaz düzenlemelerinin gündemlerinde olduğunu ancak umut hakkının söz konusu olmadığını ifade eden Tunç, "HSK seçimleri ve başka konular var. Cezaevi şartlarıyla ilgili yasal çerçevede yapılması gerekenler genel olarak söylüyoruz. Ceza İnfaz Kanunu’ndaki düzenlemeleri genişletebiliriz. Bu konudaki çalışmamızı Meclis grubumuzda paylaştık. Meclis'in yaz için ara vermesine zaman var. İnfaz kanununda yapılabilecek hususlar var. Kanun gerektiren bir husus olursa bunlar yürütmenin yetkisinde olan hususlar değil" dedi.

Umut hakkı nedir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 22 Ekim 2024'te grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Öcalan, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'Umut Hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." demişti. Bahçeli'nin bu sözleri 'umut hakkı' tartışmasını siyasetin de gündemine taşıdı.

(AB)