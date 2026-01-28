DEM Parti'den AKP'ye 'kırmızı çizgi' yanıtı: "Barış niyetine aykırı"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in DEM Parti’ye yönelik “ahlak dışı” ve “lanetliyoruz” çıkışına DEM Parti'den yanıt geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Kobanî’de insani bir kriz yaşandığını belirterek, lanetleme ve üstenci dilin sürece zarar verdiğini söyledi. Çelik'in sözlerine karşılık veren Doğan, "Lanetleme hakkımız saklıdır" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Kobanî'de yaşananlar sonrası dün yaptığı açıklamada DEM Parti eş genel başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’ye yönelik eleştirilerini hedef aldı. Çelik, kullanılan ifadelerin “ahlak dışı” olduğunu belirterek, “Bu sözleri lanetliyoruz” dedi.

"Kendi hadlerini de tartmaları gerekir"

DEM Parti'den Çelik'in açıklamalarına dair, parti sözcüsü Ayşegül Doğan'dan yanıt geldi. Doğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Kobanî kuşatma altında. İnsanlar katliam tehdidiyle karşı karşıya. Çocuklar donarak ölüyor. Elektrik, su, ilaç ve gıdaya erişim yok! İktidar Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Genel Başkanları’nın bu duruma tepkisini, öfkesini anlamaya çalışmak yerine kınamayı tercih ediyor!

Sıra Eş Genel Başkanlarımızın sözlerini lanetlemeye geldiyse bizim de lanetleme hakkımız saklıdır. Had bildirmeyi alışkanlık edinmiş olanların kendi hadlerini de tartmaları gerekir. Siyasi nezaketten yoksun, bu üstenci dili her işittiğimizde yolumuzun ne kadar uzun olduğunu hissediyoruz.

Barış adımları sınırları hatırlatıp pekiştirerek değil, onları nasıl aşacağımızı düşünerek atılır. Kolay lanetlemeler ve kırmızı çizgilerde ısrar barış niyetine aykırıdır."

Ömer Çelik ne demişti? AKP Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına tepki göstererek "Bu ifadeleri lanetliyoruz. Onların hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir ve bu kırmızı çizgi açıkça ihlal edildi" demişti. Çelik şunları ifade etmişti: "Son süreçte 'Terörsüz Türkiye' konusunda ortaya koyulan fedakarlığı herkes gördü. Şimdi bazı isimlerin çıkıp Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Devlet Bahçeli'ye söyledikleri son derece ahlak dışıdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli’ye yönelik bu ifadeleri lanetliyoruz. Onların hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir ve bu kırmızı çizgi açıkça ihlal edilmiştir. Bu ihlali yapanlar, daha düne kadar 'terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' hedefi konusunda hem Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet iradesini hem de Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısını defalarca vurguluyorlardı. Bugün ise 'Kürtlere sahip çıkıyorum' söylemi altında, esas ajandası terör örgütlerine sahip çıkmak olanların Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Devlet Bahçeli’yi bu ifadelerle hedef alması, en büyük Kürt düşmanlığıdır. Bunun arkasına 'Kürtlerin kazanımlarını savunuyoruz, Kürtlerin değerlerini ve kimliğini savunuyoruz' gibi cümleler eklenmesi ise açıkça yalandır. Bu kırmızı çizgi ihlal edilmemeliydi."

