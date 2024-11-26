DEM Parti: Demokratik kamuoyunu daha kararlı olmaya çağırıyoruz

Bu sabah birçok kentte eş zamanlı gerçekleştirilen ev baskınlarında gözaltına alınanlar, ifade işlemleri için Ankara’ya sevk ediliyor.

Operasyonlar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında düzenlendi.

Aralarında Diyarbakır, İstanbul, Şırnak, Mardin ve Ankara’nın da bulunduğu 19 kentte yapılan baskınlarda, belediye eş başkanları, gazeteciler, siyasetçiler, avukatlar ve sendikacıların yer aldığı çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların ifadelerinin Cuma günü alınması bekleniyor. Ancak dosya üzerinde kısıtlılık kararı bulunduğu bildirildi.

"Örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma dosyasında, tanık ve gizli tanık ifadelerinin yanı sıra, sosyal medya paylaşımlarının da delil olarak gösterildiği ifade edildi.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan DEM Parti Emek Komisyonu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ Karahanlı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların suç unsuru olarak dosyada yer aldığı aktarıldı.

“Halkın iradesine saldırı”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), gözaltılara ilişkin yazılı bir açıklama yaparak durumu sert bir dille eleştirdi. Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından yapılan açıklamada, bu operasyonların demokratik taleplere ve halkın iradesine yönelik bir saldırı olduğu belirtildi.

"Halk, taleplerinden vazgeçmedi"

DEM Parti açıklamasında, halkın iradesine karşı uzun yıllardır süren baskılara dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Her gün kadınlar ve çocuklar katledilirken, çeteler sokaklarda hâkimiyet kurmuşken, ülkenin yönetimi, kolluk güçleri ve yargısı demokratik siyasete saldırmakla vakit geçiriyor. Halkın belediyelerine kayyım atamak ve demokratik mekanizmalara darbe vurmak, bu zihniyetin korkusunun bir göstergesidir. Çünkü halkın kendi kendini yönetmesinden ve çözüm üretmesinden korkuyorlar. Bu zihniyet, Türkiye’nin en büyük tehdidi haline gelmiştir."

"Toplum çözüm ve barış istiyor"

DEM Parti, halkın çözüm, barış ve uzlaşma taleplerinin bu baskılarla bastırılmaya çalışıldığını vurguladı:

"Toplum, çözüm ve barış istiyor. Uzlaşma özlemi taşıyor. Ancak halkın bu talepleri sistematik saldırılarla bertaraf edilmeye çalışılıyor. Bu saldırılar, yalnızca muhalefeti değil halkın iradesini hedef alıyor."

"Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın"

Açıklamanın sonunda DEM Parti, gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını talep etti ve şu çağrıyı yaptı:

"Yeter artık! Topluma düşmanlık yapmaktan vazgeçin. Onlarca yıldır bu toplum, saldırılarınıza rağmen bir adım geri atmadı ve taleplerinden vazgeçmedi. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın. Demokratik siyaseti ve muhalefeti güçlendirme kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz. Demokratik kamuoyunu, halkın iradesine yönelik bu saldırılara karşı daha kararlı bir duruş sergilemeye çağırıyoruz."

DİYARBAKIR'DA EV BASKINLARI Kayapınar Belediye Eş Başkanı gözaltına alındı

İnsan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan ev baskınlarında dair açıklama yapıldı. Bakan Ali Yerlikaya, 30 ilde yapılan ev baskınlarında 231 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

(EMK)