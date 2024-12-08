DEM Parti: DEM Parti: Geçiş yönetimi ile Suriye’deki normalleşmenin önü açılmalı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüleri Ebru Günay ve Berdan Öztürk, yaptıkları açıklamada Suriye’deki iç savaşın sona erdirilmesi ve yeni bir demokratik düzenin kurulması gerektiğine vurgu yaptı.

Suriye'de sil baştan

Açıklamada, Suriye’nin tarihten ders alarak, tüm kesimlerinin uzlaşı içerisinde hareket etmesi gerektiği belirtildi. Yeni bir anayasa oluşturulmasının, bölgesel istikrar ve barışa katkı sunacağı ifade edildi.

DEM Parti temsilcileri, yerlerinden edilen milyonlarca Suriyelinin topraklarına dönüşü ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için uluslararası toplumun yapıcı bir rol oynaması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Birleşmiş Milletler’in gerektiğinde bu süreçte sorumluluk almasının kaçınılmaz bir seçenek olduğu vurgulandı.

Açıklama şöyle:

"2011’den bu yana Suriye’de devam eden iç savaşın, küresel bloklar arasındaki güç mücadelesinin arenasına dönüşmekle birlikte bölgedeki devletlerin de müdahalesine açık hale gelerek vekalet savaşları biçiminde kanlı ve yıkıcı bir süreç ile devam ettiğine tanıklık ettik.

8 Aralık 2024 itibariyle Suriye’de Esad rejimi etnik, mezhepsel ve dinsel anlamda ayrışmalar ve büyük acılar bırakarak çökmüştür. Artık Suriye’nin tarihten ders çıkararak tüm öz dinamikleriyle yeniden ayağa kalkması ve demokratik değerlere bağlı özgürlükçü bir Suriye’nin kurulması için tüm Suriyeli kesimlerin tam bir uzlaşı içerisinde yeni bir anayasa oluşturarak bölgesel istikrara ve barışa katkı sunmasını içtenlikle temenni ediyoruz.

Bu saatten sonra yerlerinden edilmiş olan Suriyelilerin topraklarına geri dönmesi ve ateşkesin süreklileşmesi için uluslararası toplumun yapıcı bir katkı sunması, gerektiğinde BM’nin sorumluluk alması acil bir seçenek olarak dikkate alınmalıdır.

Suriye’de Kürtlerin, Sünni Arapların, Arap Alevilerin, Hristiyanların, Dürzi toplulukların ve diğer tüm azınlıkların meşru temsilcilerinin oluşturacağı bir geçiş yönetimi ile Suriye’deki normalleşmenin önü açılmalıdır. Bu hassas süreçte bölgesel güçlerin dışarıdan müdahalelerinin Suriye’nin demokratik geleceğine darbeler vurabileceği riskine karşı tüm tarafları bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz."

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(EMK)