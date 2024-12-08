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Yayın Tarihi: 8 Aralık 2024 12:56
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2024 13:41
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DEM Parti: DEM Parti: Geçiş yönetimi ile Suriye’deki normalleşmenin önü açılmalı

Bölgesel güçlerin dış müdahalelerinin Suriye’nin demokratik geleceğine zarar verebileceği riskine dikkat çeken DEM Parti, tüm taraflara bu konuda hassasiyet çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görselde, mavi bir arka plan üzerinde dairesel bir logo yer alıyor. Logonun merkezinde, mor dalları ve yeşil yaprakları olan stilize bir ağaç figürü bulunuyor. Ağacın üst kısmında sarı bir güneş simgesi yer alıyor. Bu tasarım, büyümeyi, yenilenmeyi ve doğayı sembolize ediyor. Logonun alt kısmında, büyük harflerle "DEM PARTİ" yazısı yer alıyor. Logo, sadeliği ve zarif tasarımıyla dikkat çekiyor ve çevresel, demokratik veya toplumsal bir mesajı temsil ediyor gibi görünüyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüleri Ebru Günay ve Berdan Öztürk, yaptıkları açıklamada Suriye’deki iç savaşın sona erdirilmesi ve yeni bir demokratik düzenin kurulması gerektiğine vurgu yaptı.

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Açıklamada, Suriye’nin tarihten ders alarak, tüm kesimlerinin uzlaşı içerisinde hareket etmesi gerektiği belirtildi. Yeni bir anayasa oluşturulmasının, bölgesel istikrar ve barışa katkı sunacağı ifade edildi.

DEM Parti temsilcileri, yerlerinden edilen milyonlarca Suriyelinin topraklarına dönüşü ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için uluslararası toplumun yapıcı bir rol oynaması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Birleşmiş Milletler’in gerektiğinde bu süreçte sorumluluk almasının kaçınılmaz bir seçenek olduğu vurgulandı.

Açıklama şöyle:

"2011’den bu yana Suriye’de devam eden iç savaşın, küresel bloklar arasındaki güç mücadelesinin arenasına dönüşmekle birlikte bölgedeki devletlerin de müdahalesine açık hale gelerek vekalet savaşları biçiminde kanlı ve yıkıcı bir süreç ile devam ettiğine tanıklık ettik.

8 Aralık 2024 itibariyle Suriye’de Esad rejimi etnik, mezhepsel ve dinsel anlamda ayrışmalar ve büyük acılar bırakarak çökmüştür. Artık Suriye’nin tarihten ders çıkararak tüm öz dinamikleriyle yeniden ayağa kalkması ve demokratik değerlere bağlı özgürlükçü bir Suriye’nin kurulması için tüm Suriyeli kesimlerin tam bir uzlaşı içerisinde yeni bir anayasa oluşturarak bölgesel istikrara ve barışa katkı sunmasını içtenlikle temenni ediyoruz.

Bu saatten sonra yerlerinden edilmiş olan Suriyelilerin topraklarına geri dönmesi ve ateşkesin süreklileşmesi için uluslararası toplumun yapıcı bir katkı sunması, gerektiğinde BM’nin sorumluluk alması acil bir seçenek olarak dikkate alınmalıdır.

Suriye’de Kürtlerin, Sünni Arapların, Arap Alevilerin, Hristiyanların, Dürzi toplulukların ve diğer tüm azınlıkların meşru temsilcilerinin oluşturacağı bir geçiş yönetimi ile Suriye’deki normalleşmenin önü açılmalıdır. Bu hassas süreçte bölgesel güçlerin dışarıdan müdahalelerinin Suriye’nin demokratik geleceğine darbeler vurabileceği riskine karşı tüm tarafları bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz."

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(EMK)

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