TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
Dîroka Weşanê: 1 Kanûn 2025 15:46
 ~ Nûkirina Dawî: 1 Kanûn 2025 15:58
2 xulek Xwendin

DEM Partî dê her sal Meşa Rûmetê a Astengdaran li dar bixe

Çelebiyê diyar kir ku Roja Astengdaran bi salan e bi "hevokên jiberkirî û peyamên rûberî" tê paşguhkirin û heta niha ji bo astengdaran xebat hatine kirin lê kêm in.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
DEM Partî dê her sal Meşa Rûmetê a Astengdaran li dar bixe

Komîsyona Astengdaran a Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî), bi boneya 3ê Kanûnê Roja Astengdaran a Cîhanê li navenda giştî ya partiyê daxuyanî da.

Hevberdevka Komîsyonê Hatîce Betul Çelebî daxuyanî xwend û wergêra zimanê îşaretê jî Wergêra Zimanê îşaretê Tugba Ersoz kir.

Bi salan e bi "hevokên jiberkirî" tê paşguhkirin

Hatîce Betul Çelebiyê diyar kir ku Roja Astengdaran ku ji aliyê Neteweyên Yekbûyî ve di sala 1992an de hatiye ragihandin, bi salan e bi "hevokên jiberkirî û peyamên rûberî" tê paşguhkirin û heta niha ji bo astengdaran xebat hatine kirin lê kêm in.

Bi domdarî Hatîce Betul Çelebiyê anî ziman ku hesasiyeta li dijî astengdaran kêm e û wiha pê de çû:

“Û ev tevek şano ye. Em naxwazin êdî bibin parçeyeke vê şanoyê. Weke DEM Partiyê dê 3’yê Kanûnê her sal ji bo me bibe roja xebitandina mekanîzmayên rexne û rexnedayînê bê me çi kiriye çi nekiriye û bibe roja hevrûbûnê. Em bi xwe dê çîroka xwe binivîsin.”

Hatîce Betul Çelebiyê da zanîn ku ew ê her sal di yekşema ewil a meha Gulanê de Meşa Rûmetê ya Astengdaran li dar bixin û ev bang kir: “Em ê di 3’yê Gulana 2026’an de li Amedê meşê li dar bixin. Em banga tevlibûnê li her kesî dikin.”

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Mafên Astengdaran Dem Partî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê