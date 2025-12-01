DEM Partî dê her sal Meşa Rûmetê a Astengdaran li dar bixe

Komîsyona Astengdaran a Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî), bi boneya 3ê Kanûnê Roja Astengdaran a Cîhanê li navenda giştî ya partiyê daxuyanî da.
Hevberdevka Komîsyonê Hatîce Betul Çelebî daxuyanî xwend û wergêra zimanê îşaretê jî Wergêra Zimanê îşaretê Tugba Ersoz kir.
Bi salan e bi "hevokên jiberkirî" tê paşguhkirin
Hatîce Betul Çelebiyê diyar kir ku Roja Astengdaran ku ji aliyê Neteweyên Yekbûyî ve di sala 1992an de hatiye ragihandin, bi salan e bi "hevokên jiberkirî û peyamên rûberî" tê paşguhkirin û heta niha ji bo astengdaran xebat hatine kirin lê kêm in.
Bi domdarî Hatîce Betul Çelebiyê anî ziman ku hesasiyeta li dijî astengdaran kêm e û wiha pê de çû:
“Û ev tevek şano ye. Em naxwazin êdî bibin parçeyeke vê şanoyê. Weke DEM Partiyê dê 3’yê Kanûnê her sal ji bo me bibe roja xebitandina mekanîzmayên rexne û rexnedayînê bê me çi kiriye çi nekiriye û bibe roja hevrûbûnê. Em bi xwe dê çîroka xwe binivîsin.”
Hatîce Betul Çelebiyê da zanîn ku ew ê her sal di yekşema ewil a meha Gulanê de Meşa Rûmetê ya Astengdaran li dar bixin û ev bang kir: “Em ê di 3’yê Gulana 2026’an de li Amedê meşê li dar bixin. Em banga tevlibûnê li her kesî dikin.”
