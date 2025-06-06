DEM Parti'de bayram trafiği: Eş Genel Başkanlar, liderlerle görüştü

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’ından Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi parti liderleri ile yakınlarını kaybedenleri arayarak bayramlarını kutladı.

Siyasi partilerin bayramlaşma programı

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmelerde "bayramın barış, kardeşlik, hukuk ve adaletin tesis edildiği bir Türkiye'nin yaratılmasına vesile olması temennisi" paylaşıldı.

Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Sol Parti temsilcileri ve bileşen partilerin eş genel başkanlarını aradı.

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Hatimoğulları ayrıca Cemile Çağırga, Ceylan Önkol ve Uğur Kaymaz’ın ailelerini de arayarak bayramlarını kutladı.

Bakırhan ise KDP Genel Başkanı Mesut Barzani, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bileşen partilerin eş genel başkanlarını arayarak bayramlarını kutladı.

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Bakırhan ayrıca Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri, Gezi Ailelerinden Berkin Elvan’ın ailesini ve Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ü arayarak bayramlarını kutladı.

Talabani de aranacak

Bakırhan’ın, Bafil Talabani, Neçirvan ve Kubat Talabani’yi de arayarak bayramlarını kutlaması bekleniyor.

Diğer yandan, özellikle yakınlarını kaybeden ailelerle yapılan görüşmede, bir daha benzer acıların yaşanmaması için bayramın barış ve kardeşliğe vesile olması temennisini iletilirken, aileler de aynı temenniyi paylaştı.

(AB)