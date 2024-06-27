DEM Parti Çocuk Komisyonu’ndan dayanışma çağrısı: Yaraları birlikte saralım

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Çocuk Hakları Komisyonu, Diyarbakır-Mardin arasındaki yangından çocukların çok fazla etkilendiğine dikkat çekti.

Parti şu açıklamayı yaptı:

“Yangının yaralarını birlikte sarmak için çocuklarla dayanışmaya! 20 Haziran'da Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ve Mardin'in Mazıdağı ilçesinde gerçekleşen yangınlardan en çok etkilenenler çocuklar oldu. Bizler; yaşatılan bu felaketin çocuklar üzerindeki etkilerini azaltmak, çocukların tekrar tekrar zarar görmesini engellemek ve bu süreci olabilecek en sağlıklı şekilde atlatabilmeleri için çalışmalarımıza başladık.”

“Ancak çocuklar için daha fazla dayanışmaya ve daha çok olmaya ihtiyaç var. Dayanışma çağrımız "ben de çocuklar için bir şey yapabilirim" diyen herkese! Gelin, hep birlikte çocukların oyun ve yaşam alanlarını yeniden kuralım. Sivil toplum kuruluşları, sivil inisiyatifler, sendikalar, belediyeler, odalar, demokratik kitle örgütleri...Sizleri bu sürecin bir parçası olmaya; çocuklar için ve çocuklarla birlikte dayanışmaya çağırıyoruz! DEM Parti Çocuk Komisyonu İletişim için : demparticocuk©gmail.com"

Ne olmuştu? Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran'da saat 22.15'te başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine ilerlemiş, yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı. Savcılık raporu: Elektrik kaynaklı MA’nın haberine göre, Diyarbakır Başsavcılığı'nın ön raporunda, 15 kişinin yaşamını yitirdiği yangının elektrik kaynaklı olduğu tespitine yer verildi. Elektrik Mühendisleri Odası'nın raporu da yangının elektrik hatlarından kaynaklandığını işaret etti. Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ise dünkü açıklamasında, 66 kilometrelik alanda etkili olan yangının “anız yakmaktan kaynaklandığını” ileri sürdü.

(EMK)