DEM Parti: Cizre Belediyesi eş başkanlarına yönelik tehdit soruşturulsun

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, dün (29 Kasım) Şırnak’taki 4. Uluslararası Melayê Cizîrî Sempozyumu’na katıldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, İlke TV’ye yaptığı açıklamada, “ev sahibi” olmalarına rağmen sempozyuma ilk gün davet edilmediklerini belirtti.

Cizre Belediyesi Eş Başkanları Güler Tunç Yerbasan ve Abdurrahim Durmuş ise sempozyumun düzenlendiği otele girmek isterken protokol girişinde polis tarafından durduruldu.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, Şırnak Güvenlik Emniyet Amiri, Yerbasan’a parmağını sallayarak “Bu senin son eylemin” diye tehditte bulundu.

Polisler, eş başkanlar ve yanlarındaki kitleyi darbederek otelin önünden uzaklaştırdı; eş başkanlar programa katılmadı.

Ayrıca, ellerinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı bulunan ve Barzani’yi karşılamak isteyen çok sayıda kişi de polis tarafından darbedilerek otel önünden uzaklaştırıldı. Polis şiddetine tepki gösteren bir kişi gözaltına alındı.

DEM Parti’den açıklama

DEM Parti Cizre İlçe Örgütü de, maruz kaldıkları kötü muamele ve polis şiddetine ilişkin bugün basın açıklaması yaptı. Açıklamaya siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Açıklamada konuşan DEM Parti Şırnak İl Eş Başkanı Taybet Bilgi, kentte barış istemeyen bir aklın devrede olduğunu belirtti. Ardından söz alan DEM Parti Cizre İlçe Eş Başkanı Filiz Acu, dün yaşananları hatırlatarak şunları söyledi:

“Çevik kuvvet müdürü olduğu bilinen Şuayip Öğdür tarafından eş başkanlarımızın şahsına dönük hakaret, küfür ve tehditkâr sözler sarf edilmiştir. Halkın iradesini tanımayan polisin tutumu orada bulunan halk tarafından da tepkiyle karşılanmıştır. Eş başkanlar ve heyeti bu saldırıya karşı programı protesto ederek ayrılmışlardır. Merkezden ‘yeni süreç’, ‘yeni dönem’, ‘kapsayıcı dil’ gibi kavramlar dillendirilirken; Şırnak’taki pratik tam tersidir.

“Yerel iradeyi görmezden gelen, belediyeleri düşmanlaştıran, seçilmişleri güvenlik gerekçesiyle dışarıda tutan bu tavır; sürecin parçası değil, sürecin önünü tıkayan bir devlet alışkanlığıdır. Bu zihniyet toplumun güvenini, umudunu, ortaklaşma duygusunu zedelemektedir. Buradan bir kez daha söylüyoruz; Valiler, kaymakamlar ve emniyet yetkilileri hukukun kendilerine çizdiği sınırları aşamaz. Halkın seçtiği belediye eş başkanlarına yönelen baskıcı tavır derhal son bulmalıdır. Yaşanan bu olayların tümüne ilişkin idari soruşturma açılmalı, sorumlular hesap vermelidir. DEM Parti olarak, hangi koşulda olursa olsun halkın iradesine sahip çıkmaya, bu iradeyi yok sayan her tutumun karşısında durmaya devam edeceğiz.”

“Eş başkanlar irademizdir”

Açıklamada konuşan DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez de, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek şöyle dedi:

“Şırnak mülki amirler bu saldırılara öncülük ediyor. Bu halkın iradesi seçilmişlerdir. Bu halkın iradesi biziz, bunu kabul edeceksiniz. Sayın Erdoğan dün bazı odakların süreci sabote etmek istediğini söyledi. Bizde Cizîr'den soruyoruz bu odaklar kim? Devlet içinde yer alıyorlar mı? Biz sürecin barış ile taçlanması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Eş başkanların tehdit edilmesine karşı mülki amirler bir soruşturma başlatmalı.”

Açıklama “Eş başkanlar irademizdir” sloganıyla son buldu. (TY)