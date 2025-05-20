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Yayın Tarihi: 20 Mayıs 2025 16:13
 ~ Son Güncelleme: 20 Mayıs 2025 16:43
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SİYASİ PARTİ TURLARI

DEM Parti-CHP görüşmesi sonra erdi

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP lideri Özgür Özel ile görüştü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti-CHP görüşmesi sonra erdi
Fotoğraf: DEM Parti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) PKK'nin fesih ve silah bırakma kararının ardından siyasi parti turuna çıktı. Dün DEVA Partisi ve Saadet Partisi'ni ziyaret eden heyet, bugün CHP Genel Merkezi'ne gitti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

DEM Parti siyasi turuna başladı: İlk durak DEVA Partisi
DEM Parti siyasi turuna başladı: İlk durak DEVA Partisi
19 Mayıs 2025

DEM Parti Eş Genel Başkanlarına, Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli eşlik etti. DEM Parti heyetini, CHP Genel Merkezi’nde Genel Sekreter Selin Sayın Böke, Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftçi Binici ve Grup Başkanvekili Murat Emir karşıladı.

Karşılamanın ardından DEM Partililer ve CHP’liler görüşmenin yapılacağı toplantı salonuna geçti. Özel, DEM Partilileri toplantı salonun kapısında karşıladı. Basına verilen fotoğraf ve görüntünün ardından görüşme basına kapalı yapıldı.

Görüşme 1 saat 20 dakikanın ardından sona erdi.

Ziyaretin ardından ortak bir açıklama yapılmazken Özel, yeni sürece ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

DEM Parti heyeti, daha sonra Yeniden Refah Partisi’ne (YRP) geçti.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti CHP ziyaret barış ve demokratik toplum süreci PKK'nin fesih kararı
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