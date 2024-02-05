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Yayın Tarihi: 5 Şubat 2024 15:36
 ~ Son Güncelleme: 5 Şubat 2024 17:25
2 dk Okuma

DEM Parti, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini AYM'ye taşıdı

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Mehmet Rüştü Tiryaki imzasıyla yapılan başvuruda; "Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğu" ve Anayasa'nın 85’inci maddesi uyarınca kararın iptal edilmesi talep edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini AYM'ye taşıdı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın, milletvekilliğinin düşürülmesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Mehmet Rüştü Tiryaki imzasıyla yapılan başvuruda; "Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğu" ve Anayasa'nın 85. maddesi uyarınca kararın iptal edilmesi talep edildi.

Bir milletvekilinin vekilliğinin düşürülebilmesi için "kesin mahkumiyet" kararının olması gerektiği belirtilen başvuruda,  Atalay hakkında kesin hükmün bulunmadığı hatırlatıldı.

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AYM’nin ihlal ve yargılamanın yeniden yapılması kararı verdiği ifade edilen başvuruda, bu sebeple Yargıtay’ın verdiği mahkumiyet kararının ortadan kalktığı belirtildi.

Başvuruda, “Ortada kesin hüküm olmadığı halde kesin hüküm varmış gibi işlem yapılarak, muvazaa yapılmıştır. Bu nedenle yapılan işlemin yok hükmünde olduğu tespiti yapılmalıdır. Anayasa’nın 153. maddesinde Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmak zorunda olduğu düzenlenmiştir. Bu durumda Anayasa Mahkemesi kararı ile hak ihlali verilen ve yeniden yargılama yapılması gereken bir milletvekilinin vekilliğinin Anayasaya aykırı olacak şekilde düşürülmesinin tespit ve iptal davası konusu olması gerekmektedir” denildi.

"Yetkisizlik tartışmasının yapılmaması gerektiği ve uyuşmazlığın esasına girerek karar verilmesi gerektiği" ifade edilen başvuruda, Meclis’te Yargıtay’ın kararının okunduğu ve Anayasa’nın aradığı karar olmadığı ifade edilerek, kararın iptal edilmesi istendi.

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Anayasa mad. 153: Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Anayasa Mahkemesi bir kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.

Anayasa mad. 85: Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine 84 üncü maddenin birinci, üçüncü veya dördüncü fıkralarına göre karar verilmiş olması hallerinde, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak yedi gün içerisinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili, kararın, Anayasaya, kanuna veya İçtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini onbeş gün içerisinde kesin karara bağlar.

(RT)

can atalay AYM dem parti
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