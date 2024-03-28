DEM Parti: Brüksel’deki ırkçı grubun sözcülüğünü yapmak gerilime kapı aralıyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 21 Mart’ta Belçika’da newroz kutlamasından dönen Kürt aileye Brüksel’de yapılan ırkçı saldırıya tepki gösterdi.

Açıklamada, “AKP’li yetkililer bu saldırıları kınamak ve itidal çağrısı yapmak yerine paramiliter grupların sözcülüğünü üstlenerek gerilimin tırmanmasına kapı aralamıştır” denildi.

“Belkçika’nın adımı gerilimi düşürecek bir adım”

Açıklama şöyle:

Seçime çok kısa bir sürenin kaldığı bu dönemde, ırkçı saldırıları seçim malzemesi haline getirerek Avrupa’da yaşayan Kürtleri hedef gösteren her açıklamanın faşizme ve çözümsüzlüğe hizmet ettiğini belirtiyor, iktidar ve yetkililerine derhal bu yaklaşımdan vazgeçme çağrısında bulunuyoruz.

Avrupa’da yaşayan tüm halklarımızı da provokasyonlara gelmemeye ve sağduyulu davranmaya çağırıyoruz.

Ayrıca, Belçika yetkililerinin, provokasyonu başlatan ırkçı gruba karşı hukuki işlem başlatmasının gerilimi düşürecek önemli bir adım olduğunu tüm kamuoyu önünde belirtmek istiyoruz.