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Yayın Tarihi: 28 Mart 2024 17:05
 ~ Son Güncelleme: 28 Mart 2024 17:09
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DEM Parti: Brüksel’deki ırkçı grubun sözcülüğünü yapmak gerilime kapı aralıyor

“AKP’li yetkililer bu saldırıları kınamak ve itidal çağrısı yapmak yerine paramiliter grupların sözcülüğünü üstlenerek gerilimin tırmanmasına kapı aralamıştır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti: Brüksel’deki ırkçı grubun sözcülüğünü yapmak gerilime kapı aralıyor
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 21 Mart’ta Belçika’da newroz kutlamasından dönen Kürt aileye Brüksel’de yapılan ırkçı saldırıya tepki gösterdi.

Açıklamada, “AKP’li yetkililer bu saldırıları kınamak ve itidal çağrısı yapmak yerine paramiliter grupların sözcülüğünü üstlenerek gerilimin tırmanmasına kapı aralamıştır” denildi.

“Belkçika’nın adımı gerilimi düşürecek bir adım”

Açıklama şöyle:

Seçime çok kısa bir sürenin kaldığı bu dönemde, ırkçı saldırıları seçim malzemesi haline getirerek Avrupa’da yaşayan Kürtleri hedef gösteren her açıklamanın faşizme ve çözümsüzlüğe hizmet ettiğini belirtiyor, iktidar ve yetkililerine derhal bu yaklaşımdan vazgeçme çağrısında bulunuyoruz.

Avrupa’da yaşayan tüm halklarımızı da provokasyonlara gelmemeye ve sağduyulu davranmaya çağırıyoruz.

Ayrıca, Belçika yetkililerinin, provokasyonu başlatan ırkçı gruba karşı hukuki işlem başlatmasının gerilimi düşürecek önemli bir adım olduğunu tüm kamuoyu önünde belirtmek istiyoruz.

Ne olmuştu?

Belçika’nın Leuven kentinde 24 Mart Pazar günü yapılan Newroz kutlamasından dönen Rojavalı bir aileye Heusden-Zolden kasabasında Türkiye kökenli milliyetçiler tarafından düzenlenen ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıdan sonra olaylar devam etmişti.

25 Mart Pazartesi günü kasabada Almanya plakalı bir araçta, bir kişinin zafer işareti yaparak dolaşmasından sonra kasabada gerilim artmıştı.

Kürtlerin yaşadığı bölgede milliyetçiler bir kez daha eylem yaptı, bölgedeki Kürtlerle sokakta çatışma çıkmıştı. Yaralananlar olmuştu ve polis, bazı kişileri gözaltına almıştı.  

(EMK)

newroz bayramı brüksel saldırıları Kürt aileye saldırı dem parti
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