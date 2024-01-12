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Yayın Tarihi: 12 Ocak 2024 09:18
 ~ Son Güncelleme: 12 Ocak 2024 10:06
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DEM Parti: Bizim olanı geri alalım

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, seçmenlerine 13-14 Ocak’taki halk oylamasına katılım çağrısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti: Bizim olanı geri alalım
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 13-14 Ocak’ta yapılacak halk oylamasına katılım için seçmenlere çağrı yaptı.

DEM Parti, 90’a yakın merkezde 100 bin delege ile 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için adaylarını belirleyecek.

Hatimoğulları, DEM Parti'nin paylaştığı videoda, şunları söyledi: 

“Değerli halklarımız, 13-14 Ocak'ta 90 merkezde 100 bin delegemizin katılacağı halk oylamasını gerçekleştireceğiz. Yapacağımız halk oylamasında partimizi yerel yönetimlerde temsil edecek adaylarımızı siz değerli delegelerimizle, halklarımızla beraber belirleyeceğiz. Başta kadınlar olmak üzere bütün delegelerimizi oy kullanmaya davet ediyoruz.

"Demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü belediye anlayışımızı yeniden inşa etmek için, kayyımları belediyelerimizden süpürmek için, bizim olanı geri almak için hepimiz bu hafta sonu oy kullanalım.”

“Kazanmak için sandık başına”

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Bakırhan ise şöyle dedi:

“Çok değerli delege arkadaşlarım, delege yoldaşlarım; önümüzde çok önemli bir yerel yönetimler seçimi var. Bu seçimlerde halkımızın, halklarımızın, emekçilerin zaferle çıkmasını istiyoruz. Yaklaşık 100 bin delegeyle 90 yerleşim yerinde ön seçim yapacağız. Dünyanın hiçbir yerinde denenmemiş demokratik bir yöntemle adaylarımızı siz değerli delegelerimiz belirleyecek. 

“Kullanacağız her oy demokratik, katılımcı, şeffaf yerel yönetimlerimizde bizi temsil edecek arkadaşlarımızı belirleyecek. Kentimizi beraber yönetmek için, adaylarımızı belirlemek için, kazanmak için, başarmak için tüm delege arkadaşlarımızı sandık başına davet ediyoruz. Şimdiden sizin oylarınızla seçilecek adaylarımızı kutluyoruz, yerel seçimlerde tüm halklarımıza üstün başarılar diliyorum.” (TY)

Seçim 2024 yerel seçim dem parti
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