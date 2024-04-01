DEM Parti Bitlis'te geçersiz oylara itiraz edecek

Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçlara göre AKP 8 bin 900, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ise 8 bin 702 oy aldı. Kentte geçersiz sayılan oy sayısı 2 bin 18.

MA’nın haberine göre; DEM Parti, geçersiz oylara itirazda bulunmaya hazırlanıyor.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, iptal edilen oylarının birçoğunun kendi partilerine ait olduğunu belirtti.

Olan, "Avukatlarımızla itiraz edeceğiz. Ayrıca birçok yerde oylarımızı Demokrat Partiye (DP) yazılmıştır. Geçerli olan oylarımız geçersiz hale getirilmiştir. Biz Bitlis halkının sandığa yansıttığı iradeyi AKP’nin kayyımcı, hırsız ve talancı zihniyetine terk etmeyeceğiz” dedi.

Birlis’te kesin olmayan sonuçlara göre; AKP adayı Nesrullah Tanğlay 8.900 (yüzde 38,23) DEM Parti adayı Mehmet Nezir Karabaş ise 8.702 (yüzde 37,38) oy aldı.

Bitlis'te oranlar

Toplam seçmen 34.978

Katılım Oranı yüzde 72,33

Toplam Sandık 114

Kullanılan Oy 25.299

Geçerli Oy 23.281

Yeniden Refah Partisi Celalettin Mermer: 1.786 (7,67)

HÜDA PAR Cengiz Karakaya: 1.231 (5,29)

Saadet Partisi Emrah Yurci 756: (3,25)

CHP Selim Soyugüzel 480: (2,06)

Diğer partiler ise yüzde 1'in altında oy aldı.

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(RT)