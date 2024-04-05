DEM Parti, Bitlis seçim sonuçlarını YSK'ye taşıdı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), asker ve polislerin seçmen olarak kaydedildiği Bitlis merkezde oyların yeniden sayılması için il ve ilçe seçim kurullarına yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu.

31 Mart seçimlerinde, AKP 8 bin 900, DEM Parti 8 bin 702 oy aldı, 2 bin 18 ise oy geçersiz sayıldı.

DEM Parti milletvekilleri Ceylan Akça, Beritan Güneş ve Hüseyin Olan itirazlarının reddedilmesi üzerine YSK’ye başvuru yaptı.

MA'nın haberine göre; başvurunun ardından DEM Parti Milletvekili Hüseyin Olan, açıklama yaptı.

Olan, korucu ailelerinin seçim günü kent merkezine taşındığını söyledi ve ekledi: "Seçim günü çeşitli hilelere başvurdular. Silahla sandıkların olduğu sınıflara girdiler, sandık üyelerine baskı yaptılar. Daha seçim bitmeden mevcut belediye başkanının seçimi kazandığını söyledi. Bu aynı zamanda bir suçtur, algı yaratmaktır.”

KÜRT İLLERİNDE SEÇİM USULSÜZLÜKLERİ 'Taşımalı' seçmenler, mükerrer oy kullanımı, sandık başında şiddet

Bazı kentlerde iktidarın başvurularının kabul edildiğini ancak kendilerinin başvurularını reddedildiğini ifade eden Olan, "Bu çifte standarda bir an önce son verilmeli. Bu hukuksuz bir karardır” dedi.

DEM Parti Bitlis Belediye Başkan adayı Karabaş ise, AKP’nin sadece taşımalı seçmenin kaydedildiği yerlerde önde olduğunu belirtti.

Karabaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bitlis halkının seçmen olduğu her sandıkta AKP sandığa gömüldü. Fakat taşıma seçmenin olduğu yerlerde ise AKP öne geçti. Ama AKP çoğu yerde olduğu gibi burada da kazanmaya çalıştı. Bu yetmedi. Emniyet güçlerinin yığıldığı sandıkta onlarca geçersiz oy çıktı. Bugün Beş Minare ve Hüsrev Paşa mahallerinde her sandıkta 30, 40’a yakın oy geçersiz sayıldı. Bu seçimi AKP almadı.”

DEM Parti, Kars'taki seçim sonuçlarını YSK'ye taşıdı

"Bitlis'te sadece AKP'nin itirazı kabul edildi"

Karabaş, dün (4 Nisan) Artıgerçek'ten Seda Taşkın'a verdiği röportajda ise; taşımalı seçmen sayısına dikkat çekmiş ve kullanılan oylara dair şunları söylemişti:

"Sadece bir okulun 3 sandığında 603 polis okulu öğrencisi oy kullandı. Bu sadece bizim tespit ettiğimiz bir olay. Bu 603 kişinin 148’e Trabzonlu, 126’sı Adanalı, 114’ü Kayserili, 75’i Osmaniyeli. Bu kişilerin bizim kentimizle bir alakası yoktur. Ancak bu usulsüzlükleri söylediğimizde bizim taleplerimiz yerine getirilmiyor. Bitlis’te sadece AKP’nin itirazı kabul edildi. Bu durumu kabul etmiyoruz. Eğer bir partinin itirazı varsa diğer partilerin de buna destek vermesi gerekiyor. Eğer siz kendinizden eminseniz neden yapılan itirazı kabul etmiyorsunuz?"

AKP itiraz etti: CHP'nin kazandığı Ardahan'da seçim yenilebilir

(RT)