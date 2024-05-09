DEM Parti Birecik binasına ikinci saldırı

Urfa’nın Birecik ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) binasına dün (8 Mayıs) düzenlenen silahlı saldırının ardından gece saatlerinde ikinci bir saldırı gerçekleştirildi.

Yeni Yaşam Gazetesi’nde yer alan habere göre, Meydan Mahallesi’ndeki Abdulkadir Erdil Caddesi üzerinde bulunan ilçe binasının bu kez de camları kırıldı.

Saldırgan ya da saldırganların kimliği henüz belirlenmezken, dünkü saldırıdan sonra gözaltına alınan, seçim sonrası DEM Parti’den istifa eden Mehmet Begit’in kardeşi Halil Begit hâlâ gözaltında tutuluyor.

Urfa’da DEM Parti binasına silahlı saldırı