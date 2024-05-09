DEM Parti Birecik binasına ikinci saldırı
Urfa’nın Birecik ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) binasına dün (8 Mayıs) düzenlenen silahlı saldırının ardından gece saatlerinde ikinci bir saldırı gerçekleştirildi.
Yeni Yaşam Gazetesi’nde yer alan habere göre, Meydan Mahallesi’ndeki Abdulkadir Erdil Caddesi üzerinde bulunan ilçe binasının bu kez de camları kırıldı.
Saldırgan ya da saldırganların kimliği henüz belirlenmezken, dünkü saldırıdan sonra gözaltına alınan, seçim sonrası DEM Parti’den istifa eden Mehmet Begit’in kardeşi Halil Begit hâlâ gözaltında tutuluyor.
Urfa’da DEM Parti binasına silahlı saldırı
Birecik Belediyesi’nde istifa süreci
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde DEM Parti’den Birecik Belediye Eş Başkanı seçilen Mehmet Begit, beraberindeki dört belediye meclis üyesiyle 29 Nisan’da partiden istifa etti. Begit, seçimden bir ay sonra gelen istifa kararını “Seçimden sonraki süreç içerisinde dışarıdan yönetme hususunda baskılar oluşmaya başladı,” gibi gerekçelere bağladı.
Begit’in istifasıyla ilgili 1 Mayıs’ta açıklama yapan DEM Parti, “Halkın iradesini pazarlık konusu yapan Mehmet Begit kent hafızasında utançla anılacaktır,” dedi.
Partinin Birecik İlçe Örgütü de 3 Mayıs’ta açıklama yaparak Begit’in seçim sonrası bazı meclis üyelerine rüşvet teklif ettiğini açıkladı ve Begit’e “istifa et” çağrısı yaptı.
İlçede 7 Mayıs’ta oturma eylemi yapan DEM Partili yurttaşlar, Begit'i protesto ederek "İrade gasbına hayır, istifa et", "Hırsıza ve ihanete geçit vermeyeceğiz" dedi.
Parti binasına dün gece ise silahlı saldırı düzenlendi. (TY)