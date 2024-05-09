ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 9 Mayıs 2024 10:20
 ~ Son Güncelleme: 9 Mayıs 2024 10:22
2 dk Okuma

DEM Parti Birecik binasına ikinci saldırı

DEM Parti Birecik İlçe Örgütü binasına düzenlenen ikinci saldırıda parti binasının camları kırıldı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
DEM Parti Birecik binasına ikinci saldırı
8 Mayıs'taki saldırıdan bir kare, Fotoğraf: Yeni Yaşam Gazetesi

Urfa’nın Birecik ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) binasına dün (8 Mayıs) düzenlenen silahlı saldırının ardından gece saatlerinde ikinci bir saldırı gerçekleştirildi.

Yeni Yaşam Gazetesi’nde yer alan habere göre, Meydan Mahallesi’ndeki Abdulkadir Erdil Caddesi üzerinde bulunan ilçe binasının bu kez de camları kırıldı.

Saldırgan ya da saldırganların kimliği henüz belirlenmezken, dünkü saldırıdan sonra gözaltına alınan, seçim sonrası DEM Parti’den istifa eden Mehmet Begit’in kardeşi Halil Begit hâlâ gözaltında tutuluyor.

Urfa’da DEM Parti binasına silahlı saldırı
Urfa’da DEM Parti binasına silahlı saldırı
8 Mayıs 2024

Birecik Belediyesi’nde istifa süreci

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde DEM Parti’den Birecik Belediye Eş Başkanı seçilen Mehmet Begit, beraberindeki dört belediye meclis üyesiyle 29 Nisan’da partiden istifa etti. Begit, seçimden bir ay sonra gelen istifa kararını “Seçimden sonraki süreç içerisinde dışarıdan yönetme hususunda baskılar oluşmaya başladı,” gibi gerekçelere bağladı. 

Begit’in istifasıyla ilgili 1 Mayıs’ta açıklama yapan DEM Parti, “Halkın iradesini pazarlık konusu yapan Mehmet Begit kent hafızasında utançla anılacaktır,” dedi.

Partinin Birecik İlçe Örgütü de 3 Mayıs’ta açıklama yaparak Begit’in seçim sonrası bazı meclis üyelerine rüşvet teklif ettiğini açıkladı ve Begit’e “istifa et” çağrısı yaptı.

İlçede 7 Mayıs’ta oturma eylemi yapan DEM Partili yurttaşlar, Begit'i protesto ederek "İrade gasbına hayır, istifa et", "Hırsıza ve ihanete geçit vermeyeceğiz" dedi. 

Parti binasına dün gece ise silahlı saldırı düzenlendi. (TY)

dem parti Birecik dem parti'ye saldırılar urfa
ilgili haberler
DEM Parti binasına saldırıdan sonra Halil Begit gözaltına alındı
8 Mayıs 2024
/haber/dem-parti-binasina-saldiridan-sonra-halil-begit-gozaltina-alindi-295168
BİR "GERİ ÇAĞIRMA" MÜCADELESİ
DEM seçmeni, partiden ayrılan Birecik Belediye Eş Başkanı'nı istifaya çağırıyor
7 Mayıs 2024
/haber/dem-secmeni-partiden-ayrilan-birecik-belediye-es-baskani-ni-istifaya-cagiriyor-295068
Batman’daki DEM Parti binasına polis baskını
24 Nisan 2024
/haber/batmandaki-dem-parti-binasina-polis-baskini-294605
bu haberin uzantıları
DEM Parti binasına saldırıdan sonra Halil Begit tutuklandı
9 Mayıs 2024
/haber/dem-parti-binasina-saldiridan-sonra-halil-begit-tutuklandi-295219
ilgili haberler
DEM Parti binasına saldırıdan sonra Halil Begit gözaltına alındı
8 Mayıs 2024
/haber/dem-parti-binasina-saldiridan-sonra-halil-begit-gozaltina-alindi-295168
BİR "GERİ ÇAĞIRMA" MÜCADELESİ
DEM seçmeni, partiden ayrılan Birecik Belediye Eş Başkanı'nı istifaya çağırıyor
7 Mayıs 2024
/haber/dem-secmeni-partiden-ayrilan-birecik-belediye-es-baskani-ni-istifaya-cagiriyor-295068
Batman’daki DEM Parti binasına polis baskını
24 Nisan 2024
/haber/batmandaki-dem-parti-binasina-polis-baskini-294605
Sayfa Başına Git