DEM Parti birçok kentte halk oylaması gerçekleştirdi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), birçok kentte büyükşehir ve belediye eşbaşkan adayları ile meclis üyelerini belirlemek amacıyla halk oylaması gerçekleştirdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, DEM Parti; Van, Mardin, Batman, Iğdır, Urfa, Siirt, Mersin, Hakkari, Erzurum ve Ağrı kentlerinde büyükşehir, ilçe belediye eş başkanları, belediye ve il genel meclis üyelerini belirlemek için birçok merkezde sandıklar kurdu.

Bitlis ve ilçelerinde yapılacak olan ön seçimin ise ileri bir tarihe ertelendiğ açıklandı.

Van

Van’da 13 bin 500 kişinin oy kullanması bekleniyor. Bölgede en kalabalık delege sayısının olduğu ilçelerden İpekyolu’nda halk, Villa Park Düğün Salonu’nda bir araya geldi.

Kar yağışına rağmen binlerce kişi, ilçenin mahallelerinden sandıkların kurulduğu salona gelmeye başladı. Divanın kurulması ve saygı duruşunun ardından aday adaylarına 5’er dakikalık konuşma süresi verildi.

Oylama için salona gelen delegeler, partilerinin aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, belediyeyi kayyımlardan kurtaracaklarını belirtti.

"Adaylarımızı seçeceğiz"

Mezopotamya Ajansı’na konuşan Rabia Sağınç, “Öncelikle bu ön seçimlerde emeği geçen tüm arkadaşlar teşekkür ederim. Ayrıca yoğun kar yağışına rağmen buraya gelip oyunu kullanan halka başarılar dilerim. Sabah erkenden kalktık, yöresel elbiselerimizi giydik ve buraya geldik. Adeta bir bayram havasında ön seçimimizi gerçekleştiriyoruz. Buraya gelmemizi sebebi belediyelerimizi kayyımlardan kurtarmak içindir. Önümüzdeki yerel seçimde kendi adayımızı kendimiz belirleyeceğiz. Yani tam anlamıyla kendi oyumuzu kendimize vereceğiz. Van’da14 belediye var ve hepsini almaya kararlıyız. Bu topraklar bizim topraklarımızdır. Kendi toprağımızı kendimiz yönetmek istiyoruz. Bütün Kürt halkına başarılar diliyorum” dedi.

"Amacımız özgür Kürt toplumu yaratmak"

Seçimlerin başarılı geçmesine dileyen Havze Gül, şöyle konuştu:

“Bütün günlerimizin böyle demokratik bir ortamda geçmesi tek dileğimizdir. Mutlaka sonunda Kürt halkı, özlediği yaşamı yaşayacağına inanıyorum. Kayyım politikalarını kabul etmiyoruz. Kendi irademle kentimizi yönetecek olan kişiyi seçmeye geldim. Bu kayyımları memleketimizden göndereceğiz. Halkımıza başarılar dilerim. Mutlaka zafer Kürdistan halkınındır. Bütün amacımız özgür bir Kürt toplumu yaratmaktır.”

"Ön seçimi yerinde buluyoruz"

Bir eleştiri ve özeleştiri sürecinin ardından ön seçim kararı alındığını belirten Ramazan Algül, “Yapılan ön seçimi çok doğru ve çok yerinde buluyoruz. Halkın doğrudan demokrasiye katılması en temel ve doğal haktır. 8 yıldır kentimiz kayyımla yönetiliyor. Bütün özel savaş politikalarının devreye girdiği bir dönemde bizim demokrasiyi ve inandığımız ideolojiyi sahiplenmekten başka bir şansımız yok. Kayyımlar bütün toprağımız kendi yandaşlarına peşkeş çekiyor. Biz bu anti demokratik uygulamayı kabul etmiyoruz. Buna karşı demokratik insan olma mücadelemiz devam edecektir. Her şeye rağmen biz buradayız ve varız. Kendi irademizin bu kenti yönetmesi kadar güzel bir şey olmaz. Bütün başkan aday adaylar hepsi de arkadaşımız, yoldaşımız emekçi insanlardır. Halkımıza başarılar dilerim” diye konuştu.

Van'da 6 ilçede seçimler ertelendi

Van’ın 12 ilçesinde sandıklar kurulurken, Bahçesaray’da ise adaylar komisyon tarafından belirlenecek. Yine yoğun kar yağışı nedeniyle aday adayları ve delegelerin seçim bölgelerine ulaşamaması nedeniyle Özalp, Saray, Muradiye, Çaldıran ve Gürpınar ilçelerinde ön seçim ileri bir tarihe ertelendi.

Van’da İpekyolu ilçesinde Villa Park Düğün Salonu’nda 15 sandıkta oy kullanılırken, Tuşba’da ise Alyans Düğün Salonu’nda 5 sandık, Edremit’te ise Masal Düğün Salonu’nda yapılan ön seçimde 6 sandıkta oy kullanıldı.

Çatak’ta ise ilçede bulunan kahvede bir sandık kurulurken, Başkale’de Kasaba Toplantı Salonu’nda 2 sandık kuruldu. Yine Gevaş’ta Halk Eğitim’de bulunan Vizyontele Salonu’nda bir sandıkta oy kullanıldı.

Hakkari

Hakkari merkeze bağlı Sümbül Mahallesi’nde bulunan Sefa Düğün Salonu’nda oy kullanma işlemleri için halk sabahın erken saatlerinde düğün salonuna gelmeye başladı. Salon günler öncesinden DEM Parti bayraklarıyla süslenirken "Halk Oylaması, Pêşhılbijartın" pankartı asıldı.

Seçim için salonda 7 sandık kurulurken, burada konuşan DEM Parti milletvekili George Aslan, konuştu.

Aslan, "Partimizin yaptığı halk toplantılarından sonra halkımızın kararı üzerine ön seçimlerin yapılması talep edildi. Bugün Hakkarive ilçelerinde ön seçim için hazırız. Bütün bölgelerde halkımız ön seçim için ayakta. Aday adayı olan her arkadaşımız emekçi ve değerlidir. Hangi arkadaşımız seçilirse seçilsin bizler arkadaşlarımızla alanlarda çalışmaya devam edeceğiz. Bütün arkadaşlara başlarılar diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Hakkari Belediye Eş Başkan aday adaylarına 5 dakikalık tanıtımın ardından ön seçim başladı.

Yüksekova'da seçim ertelendi

Yüksekova'daki ön seçim ise ilçesinin Güngör mahallesinde bulunan Tekçe Düğün salonunda gerçekleştiriliyor. Ön seçime HDP eski Hakkari Milletvekili Sait Dede, DBP PM üyeleri, ÖHD, kentteki birçok sivil toplum örgütü temsilcisi, Barış Anneleri Meclisi de salonda yerini aldı.

Salon DEM Parti bayraklarıyla süslenirken, sandık kabinleri ise kadın rengi sembolü olan mor ve barışın sembolü olan beyaz renkli flamalarla süslendi. Bin 539 kişinin oy kullanacağı ön seçim için 7 adet sandık kabini kuruldu.

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolların açılmamasından kaynaklı oylama işlemi yapılmazken, ön seçim ileri bir tarihe ertelendi.

"Demokrasiyle, AKP'yi kentte işlevsiz hale getireceğiz"

Yüksekova’da sabahın erken saatlerinde ulaşıma kapalı yollara aldırış etmeden, ulusal kıyafetlerini giyerek ön seçimin yapılacağı salona gelen Barış Anneleri’nden Güle Polat, “Yürüyerek, geldik. Kar, dolu, yağmur da yağsa hiçbir engeli tanımadan demokrasi şölenini gerçekleştirmek için yola koyulduk. Gerçekleştireceğimiz demokrasi şöleniyle AKP’yi bu kentte işlevsiz hale getireceğiz. Şehir merkezi dışında kurulan AKP binasını bu kentin dışına da çıkaracağız. Partinin bu adımı çok önemli ve güzeldi. Her seferinde merkezi kararla seçiliyordu bu kez halkın kararıyla seçiliyor. Halkın partisi olmak bunu gerektirir. Bu adımın kalıcı hale gelmesi temennisiyle tüm adaylara başarılar diliyoruz” dedi.

"Mutluyuz, demokrasi için oy kullanacağız"

DEM Parti’nin halka böylesi bir fırsat tanımasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Nebahat Başaran ise, halkın kendi kendisini yönetmesi ve adayının seçmesinin büyük bir demokrasi adımı olduğunu vurguladı.

Başaran, “Değil kar, hiçbir şey yolumu kapatamaz. Her daim partimizle mücadele etmeye devam edeceğiz. Gönlümüzden geçen adayı seçmenin mutluluğunu taşıyoruz. Rabbim utandırmasın kim hak ediyorsa o kazansın. Demokrasi için oy kullanacağız hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.

"Kim kazanırsa kazansın bu halkın evladıdır, destekçisiyiz"

Yüksekova’da 10 kilometre uzaklıkta bulunan Pagê köyünden ön seçimdeki oyunu kullanmak üzere ulaşıma kapanan yolları aşarak gelen yurttaşlardan Şabettin Geçirgen ise yapılan ön seçimin partilerinin demokrasi paradigmasına uygun bir tutum ve partilerinin de buna uygun adım olduğunu vurguladı.

Geçirgen, “Demokraside halklar kendi adaylarını seçer ve kendi kendilerine kentlerini yönetir. Partimizi de bu fikriyatla böylesi bir adım attı ve bundan gurur duyuyoruz. Hava koşulları ne kadar zorlu da geçse halk demokrasi için tüm engelleri aşıp gelecektir. Köylerimizin yolları halen ulaşıma kapalı, uzun bir süre yürüyerek geldik. Ulaşım yerine ulaştıktan sonra demokrasi adına oy kullanmak üzere geldik. Kim çıkarsa çıksın bu halkın evladıdır. Sonuna kadar destekçisiyiz ve demokrasi kazanacaktır” diye konuştu.

Şemdinli

Şemdinli’deki ön seçim ilçe merkezinde 2 kilometre uzaklıkta bulunan Pêsan Mahallesi’ndeki Pêsan Organizasyon’da yapıldı. Buradaki salonda DEM Parti bayrak ve flamalarıyla rengarenk süslenirken, ilçede aday adayları için 565 delege oy kullanıyor. 4 gün sürecek ön seçimlere DEM Parti ŞırnakMilletvekili Mehmet Zeki İrmez ve DEM Parti ve DBP, PM üyeleri, il ve ilçe komisyon üyeleri ve yöneticiler katıldı.

Burada konuşan Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, “Gelecek ve toplumumuz için atılan bu adım çok önemlidir. Yürüttüğümüz mücadelede bu adım birçok başarının ve toplumsal demokrasinin ilk adımı olacaktır” dedi.

Erzurum

Erzurum’un Hınıs, Tekman, Karayazı ve Karaçoban ilçelerinde de halk sandık başına gitti. Sabahın erken saatlerinde sandık başına giden halk yapılan konuşmaların ardından oylarını kullandı.

Karayazı ilçesinde ön seçim için iki sandık kurulurken, 323 delege oy kullandı. Hınıs ilçesinde de ön seçim için iki sandık kuruldu. 245 delegenin oy kullandığı merkezde 8 eş başkan aday adayı yarıştı. Tekman ilçesindeki önseçim için ise 2 sandık kuruldu. 250 delegenin oy kullandığı merkezde 4 erkek 1 kadın eş başkan aday adayı yarışıyor. Son olarak Karaçoban ilçesinde ön seçim için iki sandık kuruldu. 250 delegenin oy kullandığı merkezde 12 eşbaşkan aday adayı yarışıyor.

Bitlis

Seçim komisyonu, teknik bazı nedenlerden dolayı Bitlis ve ilçelerinde ön seçim ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Ağrı

Ağrı kent merkezi ve 7 ilçesinde delegeler sandık başına gitti. Ağrı’da Aydemir Düğün Salonu’nda Doğubeyazıt Mem û Zîn Düğün Salonu’nda, Panos’ta ise İnci Gold Düğün Salonu’nda oylar kullanılmaya başlandı.

Tutak, Hamur, Eleşkirt, Taşçayır ve Diyadin DEM Parti ilçe binalarında sandıklar kurularak, ön seçim gerçekleştirildi.

Mardin

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Mardin'de Kızıltepe, Nusaybin, Derik, Artuklu, Savur, Dargeçit ve Mazıdağı ilçeleri ile birlikte büyükşehir ve ilçe belediye eş başkanları ile belediye meclis üyelerini belirlemek için 10 ilçede sandık kurdu.

Mardin genelinde 10 binin üzerinde delegenin oy kullanması beklenen ön seçimler için sandık kurulan merkezlere yurttaşlar sabah erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Sandık başına gelen yurttaşlar; Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı, İlçe belediye eş başkanlıkları ve belediye Meclis üyelikleri için oy kullanacak.

Her delege; Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı için bir kadın, bir erkek aday tercihinde bulunacak. Bunun yanı sıra ilçe belediyeleri için de bir kadın ve bir erkek belediye eşbaşkan adayı için tercihte bulunacak olan delegeler, meclis üyelikleri için de kadın ve erkek dağılımını eşit temsiliyet düzeyinde yapmak şartı ile en az 2 ismi tercih etme hakkına sahip.

Oy verme işlemi

Mardin'de sandık kurulan merkezlere yurttaşlar gelmeye başlarken, program özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenler anısına durulacak saygı duruşunun ardından aday adaylarının kendilerini tanıtımı ile devam edecek.

Ardından ise oylama işlemi başlayacak. Oylama işleminin sona ermesinin ardından sayım işlemi ile devam edecek. Halk oylaması ile Mardin'de Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları ile 7 ilçenin belediye eş başkan adayları ve Meclis üyesi adayları belirlenmiş olacak.

Büyükşehir aday adayları

Mardin’de Büyükşehir Belediyesi için 5’i kadın 13 isim yarışırken, eşbaşkan aday adayları şu isimlerden oluşuyor: Münevver Ölker, Gülizar İpek Bilek, Necla Figen Altındağ, Semire Demirel Kut, Devrim Demir, Ahmet Türk, Abdulvahap Irmak, Azad Yıldırım, Nurullah Kılıç, Ziver Gümüş, Nevroz Türk, Şerafettin Şahin ve Nazım Kök.

Sandık adresleri Kent genelinde sandıkların kurulduğu adresler ise, şu şekilde: Kızıltepe: Fırat Mahallesi, Ceylanpınar yolu üzeri, Dara Düğün Salonu

Nusaybin: Kışla Mahallesi, Adar Sokak, No:1 Hilltoown Düğün Salonu

Yeşilli: Diyarbakır Yolu üzeri, Yay Grand Otel Toplantı Salonu

Derik: Cevizpınar Mahallesi, Berdin Kapalı Spor Salonu

Dargeçit: Tepebaşı mahallesi, Kısmetli Caddesi, Özgürlük Parkı

Savur: Tepe Mahallesi, Meydanbaşı, Sürgücü (Awîna)

Mazıdağı: Gündoğan Mahallesi, Sinema Sokak, Deniz Kıraathanesi, No: 6

Ömerli: Cumhuriyet Mahallesi, 2023 Sokak, No: 19 (DEM Parti İlçe binası)

Midyat: Akçakaya Mahallesi, Manastır Caddesi, No: 17 Turabdin Otel Toplantı Salonu

Şırnak

Şırnak, İdil ve Silopi’de, DEM Parti 31 Mart yerel seçimlerinde belediye eş başkanı adaylarını belirlemek için birçok merkezde halk oylamasına gidiyor. DEM Parti Şırnak İl Örgütü’ndeki konferans salonunda kurulan üç sandıkta 740 delege oy kullanmaya başladı. Divanın kurulduğu konferans salonuna delegelerin gelmesiyle birlikte seçim başladı.

Oylamaya geçmeden önce kısa bir konuşma yapan DEM Parti Meclis üyesi Ahmet İstek, “Herkes bilmelidir ki, bu yerel seçimlerde bizim sadece kazanmaya değil güçlü bir zafere ihtiyacımız var. Bu zaferle Sayın Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan mutlak tecride, kentlerimize atanan kayyımlara, seçilmişlerimizin rehin tutulmasına, Kürt sorununun demokratik çözümünden kaçılmasına en güçlü cevabı vereceğiz. Kentlerimizi 'Jin, Jiyan, Azadî' sloganlarıyla sarıp sarmalayacağız. Eşbaşkanlık ve eşit temsiliyetle kentlerimizi yöneteceğiz. Radikal demokrasiyi, çok dilli ve çok kültürlü hizmetleri, ekolojik yaşamı, demokratik ekonomiyi, şeffaf bir yönetim anlayışını yerellerimizde güçlü şekilde inşa edeceğiz. Kentlerimizde demokratik ittifakları genişleterek hep birlikte yöneteceğiz” dedi.

Silopi

DEM Parti Silopi ilçesi Nuh Mahallesi’nde bulunan Ahmet Kaya Parkı’nda sandık kurdu. 2 bin 300 delegenin oy kullanacağı halk oylamasında, 11 sandık kuruldu. Saygı duruşuyla başlayan ön seçim programında ilk olarak divan, oy kullanımının nasıl yapılacağına dair bilgilendirme yaptı. Yapılan bilgilendirmenin ardından önce kadın aday adayları 7’şer dakika, erkek adayları da 5’er dakika kendilerini tanıttı.

Aday adaylarının konuşmasının ardından oy verme işlemleri başladı.

İdil

Dem Parti İdil İlçe Örgütü binasında halk oylaması için sandık kuruldu. 934 delegenin oy kullanacağı halk oylaması saat 17:00’a kadar sürdü.

Mersin

DEM Parti Mersin'de Akdeniz Belediyesi Eş Başkan adaylarının belirlenmesi için Şah Düğün Salonu’nda halk oylaması gerçekleştirdi. Bin 300 delegenin oy kullanacağı oylamaya yoğun katılım sağlandı.

Demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşu ile başlayan halk oylaması öncesi DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın bir konuşma yaptı. DEM Parti’nin bir tarih yazdığını belirten Akın, “Seçimlerle halk kendi adaylarını belirleyecek. Bu şimdiye kadar Türkiye'de ilk deneyim olacak. Demokrasi tarihimiz bakımından komisyonlara, genel merkezle bırakılmayan bir iradenin yeni, tarihi bir şey olacağını söylemek isterim” dedi.

Akın’ın konuşmasının ardından belediye eş başkanı aday adayları kendilerini tanıttı. Daha sonra halk oylamasına geçildi.

Batman

Batman’da halk oylaması kentte bulunan bir düğün salonunda gerçekleşti. Binlerce kişinin geldiği salonda yer kalmazken, kalabalık kitle dışarda kaldı ve gelişmeleri buradan izledi.

Belediye eş başkanları ve meclis üyelikleri için oy kullanılacak salona, “Kentimizi ve kendimizi yönetiyoruz”, “Li ber tekoşîna zîndanan bê deng nemine”, “Bi jin jiyan azadiyê ber bi azadiye ve” yazılı pankartları asıldı.

Delegeler belediye eş başkanlığı için 9’u kadın 20’si erkek 29 aday adayı için oy kullanacak.

Bunun yanı sıra il genel ve belediye meclis üyeliğine başvuran adaylarda delegeler tarafından seçilecek. Oy işlemi öncesi belediye eş başkan aday adayları kendilerini ve projelerini delegelere anlatarak, oy talebinde bulundu.

Salonda sandıklar kuruldu. Sandıkların güvenliğini sağlamak için partinin belirlemiş olduğu kişiler yerini aldı. Oy kabini de yer alırken, her sandıkta 3 kişi görev alacak.

Yoğun katılımın olduğu ön seçimde, oy kullanım işlemine geçildi. Renkli görüntülerin yaşandığı oy verme işleminde kadınlar ve gençlerin ilgisi yoğun oldu.

"Demokrasi kazanacak"

Oy verme işlemi ardından konuşan delegelerden Deniz Özer, demokrasinin inşası için önemli bir gün olduğunu belirtti.

Demokratik haklarını kullanmaktan memnun olduklarını ifade eden Özer, “Kürt dili ve kültürü için önemli işler yapacak ve bu halkın değerlerine sahip çıkacak kişilere oy verdim. Demokrasi kazanacak, diyorum. Bugünkü demokrasi şölenine katılacak olan herkese selam olsun. Aday adaylarına da başarılar diliyorum" dedi.

Batman’da oy verme işlemi sona erdi.

Urfa

DEM Parti Viranşehir ilçesinde belediye eş başkan adaylarını belirlemek için halk oylaması yaptı. Partinin ilçe binasında bulunan Fethi Yıldırım Konferans Salonu'nda yapılan oylamada 3'ü kadın 14 aday adayı yarıştı.

Bin 9 delegenin oy kullandığı seçimi, DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli, DEM Parti ve DBP Parti Meclisi (PM) üyeleri, demokratik kitle örgütü temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kişi izledi.

Seçim öncesi divan ve sandık görevlileri belirlendi. Demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşu ile başlayan açılışta, divan başkanı DEM Parti PM üyesi Sedat Şenoğlu, seçim ile ilgili bilgilendirme yaptı. Ardından söz alan aday adayları kendilerini tanıttı. Tanıtımın ardından 6 sandıkta oy kullanma işlemleri başladı. Oy verme işlemleri yoğun katılım ile sona erdi.

Siirt

DEM Parti, Siirt ve Kurtalan’da ön seçim gerçekleştirdi. Siirt’te 5’i kadın 17 kişi belediye eş başkan aday adayıyken, Kurtalan’da ise yine 5’i kadın 18 aday adayı yarışıyor. Siirt Merkez İlçe Meclis üyeliğinde ise 33 aday adayı yer alıyor. Siirt’te 9, Kurtalan’da ise 3 sandık kuruldu.

Kürtçe şarkılar eşliğinde halaya duran delegeler ve adaylar sık sık, “Jin, jiyan, azadî” sloganı attı. Ardından Kürt özgürlük mücadelesinde yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşuna geçildi. DEM Parti Siirt İl Eş Başkanı Eşref Tekin, DEM Parti Genel Merkezi’nin açıklamasını okudu.

"Çözüm demokratik süreçlerde"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, son 10 yılda sık sık seçimlerin yapıldığına dikkat çekerek, bölgedeki seçimlerin baskı ve gaspla geçtiğini söyledi.

Tüm baskılara rağmen çözümün her zaman demokratik süreçlerde olduğunu vurgulayan Çelenk, “Bütün bu inkârı demokrasiyle aşmaya çalıştık. Bu seçimde bunun ifadesidir. Biz demokratik bir seçim arıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kürtlerin tüm baskı süreçlerine rağmen siyasete olan ilgisini kaybetmediğini belirten Çelenk, “Siyasete ilginin yitirilmemesi demokrasiyle olan inançtandır. Bugün ön seçim yaparak, belki de gerçekten dünyada örneği görülmemiş bir şey yaparak, irademize sahip çıkıyoruz. Demokrasi barış tarihine yazılacak bir ön seçim diliyorum” diyerek, konuşmasını sonlandırdı.

Tevrit ve Açlık Grevleri

Çelenk’in ardından söz alan aday adayları, kendilerini tanıtarak, planladıkları projelere dair aktarımlarda bulundu. PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecride ve tecridin kırılması için Türkiye’nin dört bir yanındaki cezaevlerinde başlatılan açlık grevlerine dikkat çeken aday adaylar, tutsakların direnişini selamlayarak, mücadele vurgusu yaptı.

Yüzlerce kişi sandığa gitti

Aday adaylarının konuşmasının ardından seçime geçildi. Yoğun ilgi altında gerçekleştirilen seçimde, barış anneleri, sivil toplum örgütleri, tutsak yakınları, partililer ve yurttaşlar dışarıda bekleyen yoğun polis baskısına aldırış etmeden oylarını kullandı. Oy verme işlemi sona erdi.

(AD)