DEM Parti binasına silahla saldıran Halil Begit tahliye edildi

Urfa’nın Birecik ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) binasına 8 Mayıs 2024’te düzenlenen silahlı saldırının ardından tutuklanan Halil Begit'in duruşması bugün Birecik Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Halil Begit, seçildikten sonra 29 Nisan’da “Seçimden sonraki süreç içerisinde dışarıdan yönetme hususunda baskılar oluşmaya başladı,” gibi gerekçelerle DEM Parti’den istifa eden Mehmet Begit’in kardeşiydi.

Sanık Halil Begit, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. DEM Parti Birecik İlçe Eş Başkanı Hasan Yıldız ve partinin avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, kimlik tespiti sonrası savunma yapan Halil Begit, olay günü "alkollü" olduğunu iddia ederek saldırıyı gerçekleştirdiğini kabul etti. Begit’in avukatı Halil Bilgiç, suç unsurlarının oluşmadığını ileri sürerek, müvekkilinin beraatini talep etti.

DEM Parti binasına saldırıdan sonra Halil Begit tutuklandı

“Saldırı parti binasına yönelik”

DEM Parti İlçe Eş Başkanı Hasan Yıldız, saldırının parti binasına yönelik olduğunu ve Begit’ten şikâyetçi olduklarını belirtti.

DEM Parti avukatı Hüseyin Polat, iddianamede eksikliklerin olduğuna dikkat çekerek "Begit’in olay günü kimler ile konuştuğu dosyaya eklenmeli. Azmettirme ve yardım etme vardır. Suç konusu silah ele geçirilememiştir. Bu yönüyle hem suçta kullanılan silahın ele geçirilememesi hem de dosya kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınması gereken şahısların ifadelerinin alınmaması nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederiz,” dedi.

Savcı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti ise verilen aranın ardından tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak, "delil karartma ve kaçma şüphesinin bulunmadığı gerekçesiyle" sanık Halil Begit'in adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 18 Eylül 2024’e bıraktı. (TY)