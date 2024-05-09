DEM Parti binasına saldırıdan sonra Halil Begit tutuklandı
Urfa’nın Birecik ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) binasına dün (8 Mayıs) gerçekleştiren silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugün Halil Begit tutuklandı.
Halil Begit, DEM Parti’den Birecik Belediye Eş Başkanı seçildikten sonra 29 Nisan’da partiden istifa eden Mehmet Begit’in kardeşiydi.
DEM Parti’den açıklama
Yeni Yaşam Gazetesi’nde yer alan habere göre, emniyet işlemlerinin tamamlanan Halil Begit, adliyeye sevk edildi.
Savcılık, Begit’i tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Begit, tutuklanarak Urfa 1 Nolu T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan DEM Parti Urfa İl Örgütü “Birecik’te gece saatlerinde Parti İlçe Örgütümüz binasına silahlı saldırı gerçekleştiren, partimizden istifa eden Mehmet Begit'in ağabeyi Halil Begit tutuklandı,” dedi.