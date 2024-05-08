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Yayın Tarihi: 8 Mayıs 2024 16:12
 ~ Son Güncelleme: 8 Mayıs 2024 16:13
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DEM Parti binasına saldırıdan sonra Halil Begit gözaltına alındı

DEM Parti’den Birecik Belediye Eş Başkanı seçildikten sonra partiden istifa eden Mehmet Begit’in kardeşi Halil Begit, DEM Parti ilçe yöneticilerine tehdit mesajları gönderdi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
DEM Parti binasına saldırıdan sonra Halil Begit gözaltına alındı
Fotoğraf: Yeni Yaşam Gazetesi

Urfa’nın Birecik ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) binasına dün gece düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında DEM Parti’den Birecik Belediye Eş Başkanı seçildikten sonra partisinden istifa eden Mehmet Begit’in kardeşi Halil Begit bugün gözaltına alındı.

Yeni Yaşam Gazetesi’nde yer alan habere göre, Begit’in kardeşi Halil Begit’in dün akşam (7 Mayıs) DEM Parti ilçe yöneticilerini tehdit etti.

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp üzerinden mesaj yolu ile tehdit edilen ilçe yöneticileri, Halil Begit hakkında savcılığa suç duyurusu yaptı.

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“Çetelere müsamaha göstermeyeceğiz”

Öte yandan, parti binasına düzenlenen silahlı saldırı yurttaşlar tarafından protesto edildi.

Protestoya katılanlar “Halk olarak bu ihanetçi, gaspçı, çeteci zihniyete karşı mücadelemizi devam ettireceğiz,” dedi.

Parti binası önünde yapılan açıklamaya DEM Parti Belediye Eş Başkanı Berivan İlkaya Manas’ın yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı.

“Onurumuzla varız, direnişle büyüyoruz, korkmuyoruz, buradayız” pankartının açıldığı açıklamada konuşan DEM Parti İlçe Eş Başkanı Hasan Yıldız, “Dün akşam çeteci zihniyete sahip olan gaspçı Mehmet Begit’in abisi Halil Begit tarafından ilçe binamız taranmıştır. Buna cesaret edenler partimizin mücadele tarihini bilmiyorlar. Demokratik siyaset mücadele geleneğimiz bu tarz çetelere asla müsamaha göstermemiş, bundan sonra da göstermeyecektir,” dedi. (TY)

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