DEM Parti Batman İl Örgütü: Mehdi Öztüzün ihraç edildi, adayımız değil

Batman Petrolspor maçında HÜDA PAR belediye başkan adayı Serkan Rahmanlı ile çekilen fotoğrafının basına yansıması üzerine hakkında inceleme başlatılan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman Belediye Eşbaşkan adayı Mehdi Öztüzün ihraç edildi.

Öztüzün'ün ihraç edildiğini Batman İl Örgütü Eşbaşkanı Songül Korkmaz duyurdu.

Batman Kurumlar Koordinasyonu'nun DEM Parti İl Örgütü'nde düzenlediği toplantıda konuşan Korkmaz, Öztüzün’ün DEM Parti'nin belediye eşbaşkan adayı olmadığını açıkladı.

Öztüzün’ün eşbaşkanlığı kabul etmediğini ve bu konuda ısrarcı olduğunu söyleyen Korkmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kadın özgürlük mücadelemizin önemli bir kazanımı olan ve dünya demokrasi tarihine geçen eşbaşkanlık sistemi partimiz açısından asla taviz verilmeyecek bir devrimdir. Partimizin her kademesinde uygulanan bu ilke seçimler için de geçerlidir. Yerel yönetimlerin herhangi bir kademesine seçilmek için partimize başvuran her aday adayı bu ilkeyi kabul ederek başvuru yapmıştır. Partimizin programında, halk oylaması yönetmeliğinde bu husus açıkça ifade edildiği gibi kurullarımızca 31 Mart Seçimleri için aday adaylarıyla yapılan mülakatlarda da bu husus açıkça ifade edilmiş ve tüm aday adayları eşbaşkanlık ilkesini kabul ettiklerini beyan etmiştir. Bize başvuran tüm aday adaylarımız, ‘eşbaşkanlık’ için başvurmuştur. Halk oylamamız büyük bir başarıyla sonuçlandıktan sonra Batman Belediye Eşbaşkan adayı olarak seçilen Mehdi Öztüzün beyanının aksine bir tutumun içine girmiştir. İl örgütümüz ve merkezi komisyonlarımızın tüm çözüm çabalarına rağmen bizim açımızdan kadın iradesinin yok sayılması ve eşbaşkanlık ilkemizin reddi anlamına gelen ‘Belediye Başkanı’ olma tutumunda ısrar etmiştir. Gelinen aşamada partimize, yurtseverlik kültürümüze ve kadın iradesine karşı tutumu nedeniyle Mehdi Öztüzün ile partimiz ve kurumlarımız ile herhangi bir bağı ve ilişkisi kalmamıştır. Öztüzün’ün belediye eşbaşkan adayımız olmadığını kamuoyuna duyuruyoruz.”

Fotoğraf nedeniyle inceleme başlatılmıştı

Yaklaşık iki hafta önce Öztüzün ile HÜDA-PAR’lı Ramanlı'nın maçtaki yan yana fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

Ramanlı, sosyal medya hesabından "Tribünler farklı renkleriyle güzeldirler. Kardeşliğin diğer adıdır tribün. Yarasasıyla, Vikingiyle her rengiyle bizimdir tribünler. Galibiyetler, mağlubiyetler gelir geçer, baki kalan kardeşliğimizdir azizler" notuyla paylaştı.

DEM Parti fotoğraf nedeniyle inceleme başlattı.

DEM Parti Batman İl Örgütü yaptığı açıklamada, “Halkımıza karşı suç işlemiş, büyük acılar yaşatmış yapılarla bir araya gelmemiz mümkün değildir. Parti politikamız ve ideolojik hattımızla düşmanca tavır sergilemiş bu yapılarla mesafemiz çok net ve bellidir. Dün (önceki gün) bir futbol karşılaşmasında yaşanan durum, halkımızda ve değerli ailelerimizde büyük bir tepkiye ve infiale neden olmuştur. Öncelikle tüm halkımızı ve değerli ailelerimizi yaşananlar karşısında sükûnete çağırıyoruz. Söz konusu durum, partimizin ilgili kurullarınca incelenmekte olup, geniş değerlendirme daha sonra yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da tartışmalarla ilgili “Bir fotoğraf karesinden ibaret değil” açıklamasını yaptı.

Dün Youtube’dan video paylaşan Öztüzün ise; şöyle dedi: “Maç günü Bağlar mahallesinin gençleriyle kalabalık bir şekilde stadyuma giriş yaptık. Taraftarın büyük ilgisiyle karşılaştık. ‘Halkın Başkanı halkın içinde’ sloganları atıldı. O arada Serkan Ramanlı protokol tribününde oturuyordu. Biz maç izlemeye devam ettik. Maça konsantre olduk. Sonradan Serkan Ramanlı yanımıza geldi ve ben maçı izlerken böyle bir fotoğraf çekildi. Bundan sonra X platformunda benim hakkımda, benimle görüşülmeden bir şeyler paylaşıldı. İl yönetimi olayın nasıl geliştiğini bana sormadan, açıklama yapmama izin vermeden böyle bir açıklama yapıldı. Zaten ben de X’te gördüm paylaşımlarını."

"Bir eş başkanlık sorunu ya da kadın karşıtlığı olmadığını" belirten Öztüzün, devamında şunları söyledi:

“Arkadaşların haklı eleştirileri var bu konu sosyal medya üzerinde tartışılmamalı. 90’lı yılları, o acıyı ve ölüm korkusunu yaşayanlardan biriyim. O zamanlar cep telefonu yoktu. Misafirliğe gittiğimiz arkadaşlarımızın evinden birbirimize telefon açıyorduk ‘Ulaştık, ölmedik’ diye. Eski siyaset artık halkın ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Yeninin doğuşuna da izin verilmiyor. Biz o yeniye talibiz. Aday adaylığı başvurusu yapmamdan beş gün sonra örgüt üyeliğinden ceza aldım. Sonraki süreçlerde farklı kesimlerde hedef oldum.”

(RT)