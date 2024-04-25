DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Tekik gözaltına alındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman İl Örgütü’ne dün (24 Nisan) yapılan polis baskınının ardından İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik bugün gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü, ifadeye çağırdığı Tekik’i gözaltı işlemi yaptı.

DEM Parti İl Örgütü’nden yapılan açıklamada; “İl Eş Başkanımız Mustafa Mesut Tekik ifadeye çağırıldığı Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınarak savcılığa sevk edilmiştir” denildi.

Tekik’in il binasına gerçekleştirilen polis baskınından kaynaklı gözaltına alındığı belirtildi.

Tekik,emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Polis dün baskın yaptı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma gerekçesiyle polis, dün öğle saatlerinde Batman DEM Parti İl Binası’na baskın gerçekleştirdi. İl binasında dört saat arama yapan polisler, çok sayıda dosyaya el koydu.

Binada arama yapıldığı sırada partililer il binası önünde açıklama yaptı.

Açıklamayı yapan Tekik, el konulan materyallerin arkasında olduklarını belirtti ve şunları söyledi: “Yeni bir kayyum rejimine zemin hazırlama amaçlı psikolojik savaş yöntemlerinin tümünün devreye sokulduğunu, manipülasyonların yapıldığını, yerel yönetimlerimizin illegalize edilmeye çalışıldığını gene partimizin yasal, meşru demokratik siyaset anlayışının kriminilaze edilmeye çalışıldığını bugün parti il binamıza yapılan baskınla ve 4 saat süren aramayla bir kez daha görüntülemiş olduk. Yaklaşık 4 saat sürdü arama ve tamamen meşru kültür sanat edebiyat dergilerine, demokrasi mücadelesinde katledilen canlarımızın fotoğraflarına el konuldu. Tabi bizler bu binadan, evimizden, yuvamızdan, okulumuzdan alınıp götürülen her materyalin sonuna kadar arkasındayız ve sahipleneceğiz.”

(RT)