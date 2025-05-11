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Yayın Tarihi: 11 Mayıs 2025 09:19
 ~ Son Güncelleme: 11 Mayıs 2025 10:26
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DEM Parti Batman İl Eş başkanı Mustafa Mesut Tekik yaşamını yitirdi

DEM Parti: "Mustafa Mesut Tekik yaşamı boyunca halkların eşitliği, özgürlük ve adalet mücadelesi verdi. Anısı mücadelemizde yaşayacak.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gece saatlerinde açık alanda gerçekleşen bir basın açıklaması ya da anma etkinliği görülüyor. Kalabalık bir grup insan, dikkatle bir konuşmayı dinliyor. Ön planda, mikrofonla konuşan bir adam yer alıyor. Üzerinde siyah, "The North Face" logolu kalın bir mont var. Saçları ve sakalı beyazlaşmış bu kişi, ciddi bir ifadeyle konuşuyor.
Batman'da kayyım protestolarının 3'üncü günü (Fotoğraf: Evrim Deniz)

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman İl Eşbaşkanı ve Petrol-İş Sendikası eski Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Mustafa Mesut Tekik geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İstanbul Siyami Ersek Hastanesine kaldırılan Tekik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DEM Parti: Mustafa Tekik’in anısı mücadelemizde yaşayacak

DEM Parti, Batman İl Eşbaşkanı Mustafa Mesut Tekik’in yaşamını yitirmesi üzerine açıklama yaptı.

Partinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: “Batman İl Eş Başkanımız Mustafa Mesut Tekik’i geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mustafa Mesut Tekik yaşamı boyunca halkların eşitliği, özgürlük ve adalet mücadelesi verdi. Mücadeleci kişiliği, örgütlü duruşu ve halkına duyduğu bağlılıkla partimiz için çok değerli bir yol arkadaşıydı. Kendisine rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yoldaşlarımıza ve halkımıza başsağlığı diliyoruz. Anısı mücadelemizde yaşayacak.”

Cenaze bilgileri

İstanbul'da hayatını kaybeden Mustafa Mesut Tekik’in cenazesi saat 13.00'da Batman'a getirildikten sonra Süleymaniye'de öldürülen gazeteci Gülistan Tara ve babasının mezarlarının bulunduğu Tilmerç Mezarlığına defnedilecek. 

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(ED)

Haber Yeri
İstanbul
Mustafa Mesut Tekik Batman İl Eşbaşkanı dem parti hdp
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