DEM Parti Batman İl Eş başkanı Mustafa Mesut Tekik yaşamını yitirdi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman İl Eşbaşkanı ve Petrol-İş Sendikası eski Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Mustafa Mesut Tekik geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İstanbul Siyami Ersek Hastanesine kaldırılan Tekik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DEM Parti: Mustafa Tekik’in anısı mücadelemizde yaşayacak

DEM Parti, Batman İl Eşbaşkanı Mustafa Mesut Tekik’in yaşamını yitirmesi üzerine açıklama yaptı.

Partinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: “Batman İl Eş Başkanımız Mustafa Mesut Tekik’i geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mustafa Mesut Tekik yaşamı boyunca halkların eşitliği, özgürlük ve adalet mücadelesi verdi. Mücadeleci kişiliği, örgütlü duruşu ve halkına duyduğu bağlılıkla partimiz için çok değerli bir yol arkadaşıydı. Kendisine rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yoldaşlarımıza ve halkımıza başsağlığı diliyoruz. Anısı mücadelemizde yaşayacak.”

Batman İl Eş Başkanımız Mustafa Mesut Tekik’i geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Mustafa Mesut Tekik yaşamı boyunca halkların eşitliği, özgürlük ve adalet mücadelesi verdi. Mücadeleci kişiliği, örgütlü duruşu ve halkına duyduğu bağlılıkla… pic.twitter.com/6ZjXFZYn2Z — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) May 10, 2025

Cenaze bilgileri

İstanbul'da hayatını kaybeden Mustafa Mesut Tekik’in cenazesi saat 13.00'da Batman'a getirildikten sonra Süleymaniye'de öldürülen gazeteci Gülistan Tara ve babasının mezarlarının bulunduğu Tilmerç Mezarlığına defnedilecek.

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(ED)