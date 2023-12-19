DEM Parti, Batı'da aday göstereceği yerleri açıkladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, bugün partisinin genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında, DEM Parti’nin 2024 Yerel Seçimlerine dair tutumunu açıkladı.

Maraş Katliamı’nda öldürülenleri anarak konuşmasına başlayan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, katliamın sorumlularını ortaya çıkarmanın devletin sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Doğan, ardından 19 Aralık 2000 Katliamı'nda (“Hayata Dönüş Operasyonu”) öldürülenleri ve 9 Aralık 2015’te komşusundan dönerken panzerden açılan ateş sonucu öldürülen Taybet İnan’ı andı.

Böyle bir bellekle yerel seçimlere hazırlandıkları söyleyen Doğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim için yerel seçimler sadece bir belediye seçimi değil çok daha fazlası. Tüm bu yaşananları ve öfkemizi unutmadan ve unutturmadan, onarıcı adalet talebimizi yükselterek, birlikte başarmak için umutla ve kararlılıkla yola devam ediyoruz. Dolayısıyla sonuçları itibariyle önemli siyasi etkiler yaratabileceğini düşündüğümüz bir yerel seçime hazırlanıyoruz. PM’miz 15-16 Aralık tarihlerinde toplandı ve daha önce MYK’mızın burada benim açıkladığım eğilimi üzerine, yani Türkiye’nin her yerinde aday çıkarma tartışmalarına dair iki gün süren kapsamlı değerlendirmeler yaptı.

"Ardından kamuoyuna bir yazılı açıklama yapıldı. Akabinde dün daha önce de açıkladığımız DEM Parti’nin kendi adayları ve listeleriyle kent yönetimlerinde yer alma eğilimi MYK’mızda tekrar ele alındı ve değerlendirildi. Tekrar etmek isterim ki öncelikle bizden zorla alınanı geri alacağız. Bu konuda son derece kararlıyız. Yani kayyım rejimini sandıklara gömeceğiz ve bunun için tüm hazırlıklar yapılıyor. Kayyım atanan bütün belediyelerimizi yeniden halk iradesiyle buluşturacağız ve yalnızca onunla yetinmeyeceğiz.

"Aday çıkaracağımız yerler"

"Bunun yanı sıra daha önce yönetiminde bulunmadığımız birçok il, ilçe ve beldede yeni kazanımlar elde edeceğiz. Bu hedeflerimize ulaşmak için partimiz adımızla çeşitli istişareler, müzakereler ve güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz. Bu çerçevede dün toplanan MYK toplantımızda Türkiye’nin batısında ilk etapta aday göstereceğimiz bazı yerleri, Merkezi Seçim Koordinasyonumuz ile Yerel Yönetimler Kurulumuzun çalışmaları ve sunumları doğrultusunda belirledik. Onları paylaşmak istiyorum. Türkiye’nin batısında ilk etapta aday göstereceğimiz yerleri sizlerle paylaşacağım. Şu ana kadar çalışmaları yapılmış ve bitirilmiş olan yerleri.

"Adana’nın Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri; Antalya’nın Kepez ilçesi; Mersin’in Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçeleri; İstanbul’da Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli; Aydın’da Didim, Efeler, Germencik ve Söke; Konya’da Cihanbeyli ve Kulu; Kocaeli’de Dilovası; İzmir’de Torbalı, Bayraklı ve Menemen; Manisa’da Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre; Çanakkale Gökçeada; Tekirdağ Çorlu ve Çerkezköy. Bunlar dediğim gibi ilgili komisyonlarımızın Türkiye'nin batısında ilk etapta aday göstereceğimiz yerler olarak belirlediği yerlerdir. Bu konuya dair kurullarımızda çalışmalar sürüyor. Tabii ki adaylar ve aday belirlemeye dair görüşmeler, bu konuda yaptığımız istişareler de devam ediyor olacak bir yandan. Buna ilişkin gelişmeleri de sizinle bilgiler netleştikçe paylaşacağız."

Doğan, yerel seçimler için DEM Parti aday adaylığı başvuru süresinin de beş gün uzatıldığını açıkladı. Böylece son başvuru tarihi 25 Aralık'a kadar uzatılmış oldu. (TY)