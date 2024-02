DEM Partî: Başak Demîrtaş yek ji berendamên me yên herî xurt e

Wekîla Seroka Koma Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Gulistan Kiliç Koçyîgîtê li Parlamentoyê civîneke çapemeniyê li dar xist.

Kiliç Koçyîgîtê derbarê rojevê de axivî û behsa namzediya Başak Demîrtaşê ya ji bo Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê kir.

Kiliç Koçyîgîtê got ku “Ez dibêjim qey şaşîyek heye. Daxuyaniya ku hevala me Başakê daye, ji bo me di şûna serlêdana fermî de ye. Em hewce pê nabînin ku serlêdaneke fermî bike. Ji xwe bi dokumanan serlêdan nîne lê ji xwe daxuyaniya daye ji bo me serlêdan e. Me ev qebûl kir, ji bo me ti pirsgirêk nîne.”

Gulistan Kiliç Koçyîgîtê diyar kir ku komisyona diyarkirina namzetan xebatên xwe dewam dike û ew ê di demeke kurt de namzetên xwe eşkere bikin.

Wê bal kişand li ser civîna Lijneya Navendî ya Rêvebir ku wê di 3yê Sibatê de bicive û got ku ew ê namzetên bajarên mezin di vê civînê de binirxînin.

Kiliç Koçyîgîtê bal kişand li ser betalkirina parlamenteriya Parlamenterê Hatayê yê Partiya Karkeran a Tirkiyeyê (TIP) Can Atalayî û got: “Tişta duh li me kirin îro li Can Atalayîkirin. Di şexsê Can Atalayî de derbe li Parlamentoyê, li îradeya vî gelî kirin. Derbe li îradeya gelê Hatayê, li îradeya hemû gelên li Tirkiyeyê dijîn kirin. Mafê herî bingehîn ê berbijêrî û berbijariyê tune hesibandin. Me got derbeyeke destûrî ye, me got hikûmetek û rêkeftineke ku desûra bingehîn nas nake. Lê ne tenê nenaskirina destûra bingehîn e, di heman demê de em bi desthilateke wisa re rû bi rû ne ku DMME (Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê) jî nas nake.” (RT/FD)