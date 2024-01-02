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Yayın Tarihi: 2 Ocak 2024 09:22
 ~ Son Güncelleme: 2 Ocak 2024 18:45
2 dk Okuma

DEM Parti: Başak Demirtaş yalnız değildir

“İktidara karşı en ufak eleştiride dahi şafak operasyonu ile ev basanlar, bu saldırılar karşısında sessiz kalmaktadır. Bu nedenle diyoruz ki, bu saldırılar bilinçli ve örgütlü saldırılardır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti: Başak Demirtaş yalnız değildir

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), sosyal medyada Başak Demirtaş’a yönelik cinsiyetçi küfürlere tepki gösterdi. “Başak Demirtaş yalnız değildir” dedi.

Başak Demirtaş’ın eşi Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş başkanı avukat Selahattin Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına rağmen 4 Kasım 2016’dan bu yana hapishanede tutuluyor.

“Sessiz kalanlar bilsin ki Başak Demirtaş yalnız değil”

Açıklamada şöyle denildi:

“Yoldaşımız Başak Demirtaş hakkında sosyal medyada yapılan cinsiyetçi, hakaret içerikli paylaşımı şiddetle kınıyoruz. Yas hakkına bile saygı duymayan, toplumun tüm değerlerini yok eden, çürüten bu dil; iktidarın toplumda yarattığı çürümüşlüğün göstergesidir.”

“İktidara karşı en ufak eleştiride dahi şafak operasyonu ile ev basanlar, bu saldırılar karşısında sessiz kalmaktadır. Bu nedenle diyoruz ki, bu saldırılar bilinçli ve örgütlü saldırılardır. Müsebbibi ve sorumlusu da bu iktidardır. Kadın düşmanı politikalara yaslanarak yoldaşlarımıza yönelik bu saldırıları gerçekleştirilenler, buna sessiz kalanlar şunu çok iyi bilsin ki; #BaşakDemirtaşYalnızDeğildir

“Yoldaşımız Başak Demirtaş hakkında sosyal medyada yapılan cinsiyetçi, hakaret içerikli paylaşımı şiddetle kınıyoruz. Yas hakkına bile saygı duymayan, toplumun tüm değerlerini yok eden, çürüten bu dil; iktidarın toplumda yarattığı çürümüşlüğün göstergesidir.”

“İktidara karşı en ufak eleştiride dahi şafak operasyonu ile ev basanlar, bu saldırılar karşısında sessiz kalmaktadır. Bu nedenle diyoruz ki, bu saldırılar bilinçli ve örgütlü saldırılardır. Müsebbibi ve sorumlusu da bu iktidardır. Kadın düşmanı politikalara yaslanarak yoldaşlarımıza yönelik bu saldırıları gerçekleştirilenler, buna sessiz kalanlar şunu çok iyi bilsin ki; #BaşakDemirtaşYalnızDeğildir

Demirtaş’a daha önce de saldırmışlardı

Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyadan cinsiyetçi sözlerle saldıran İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Osman Taşdemir’a bir tepki de mizah dergileri LeMan ve Bayan Yanı’ndan gelmişti.

(EMK) 

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19 Nîsan 2023
/haber/basak-demirtas-tene-hezkiriyen-selahattin-dikarin-bejin-selo-277496
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12 November 2021
/haber/basak-demirtas-and-her-doctor-sentenced-to-prison-253222
Başak Demirtaş'a ve doktoruna hapis cezası
11 Kasım 2021
/haber/basak-demirtas-a-ve-doktoruna-hapis-cezasi-253212
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Başak Demirtaş: Özgürlük ve adalet uzak değil!
4 Kasım 2021
/haber/basak-demirtas-ozgurluk-ve-adalet-uzak-degil-252837
Başak Demirtaş oyuncu Itziar Ituño Martínez ile fotoğraf paylaştı
28 Ekim 2021
/haber/basak-demirtas-oyuncu-itziar-ituno-martinez-ile-fotograf-paylasti-252542
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