DEM Parti: "Barış sürecinin ikinci aşaması için siyasi ve hukuki adımlar atılmalı"

DEM Parti'nin 7-8 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) toplantısının sonuç bildirgesi yayımlandı.

DEM Parti PM, Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin ikinci aşamasına geçilmesi için siyasi ve hukuki adımların geciktirilmemesi çağrısında bulundu.

Bildirge, Ağustos 2026'da yürürlüğe giren 7595 sayılı "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"un çıkarılması sonrasında, barış sürecinin yalnızca silahsızlanma ve ceza infazı düzenlemeleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguluyor.

Parti Meclisi sonuç bildirgesinde, yasanın gereklerinin yerine getirilmesini, süreç için hukuki güvencelerin oluşturulmasını, Abdullah Öcalan'ın statüsünün ve umut hakkı meselesinin çözüme kavuşturulmasını istedi.

Yasanın ötesinde demokratikleşme talebi

10 Ağustos'ta TBMM'de kabul edilen ve 18 Ağustos'ta yürürlüğe giren 7595 sayılı Kanun, PKK'nin silahsızlandığının güvenlikle ilgili kurumlarca tespit ve teyit edilmesine ilişkin Millî Güvenlik Kurulu kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasını, soruşturma, kovuşturma ve infaz erteleme işlemlerinin uygulanması için önkoşul olarak düzenliyor.

DEM Parti'nin sonuç bildirgesi, bu yasanın ötesine, halkların "barış" arayışlarına yönelik toplumsal ve siyasal talepleri gündeme taşıyor.

Kayyım uygulamalarına son verilmesi, seçilmiş yerel yöneticilerin iradesinin tanınması, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması ve hasta mahpusların yaşam ve sağlık haklarının güvence altına alınması, PM sonuç bildirgesinde demokratikleşmenin zorunlu gerekleri olarak sıralandı.

Barışı hakikatle yüzleşme, eşit yurttaşlık, adalet ve temel özgürlüklerle birlikte tanımlayan DEM Parti, çatışmanın sona ermesinin tek başına, demokratik çözüm anlamına gelmeyeceğini belirtti.

Barışın hukuki koşulları

Çatışmanın sona ermesinin barışın tamamlanması anlamına gelmeyeceğini vurgulayan DEM Parti sonuç bildirgesi demokratik siyasetin genişletilmesini ve toplumun farklı kesimlerinin sürece katılmasını kalıcı çözümün koşulları arasında saydı.

“Barış yalnızca silahların susması değil; hakikatle yüzleşmenin, eşit yurttaşlığın, hak ve özgürlüklerin, adaletin ve demokratik toplumun inşasıdır.”

Kayyım uygulamalarına son verilmesi, seçilmişlerin iradesinin tanınması, yüksek yargı kararlarının uygulanması ve hasta mahpusların haklarının korunması bildirgede ayrıca yer alıyor.

Demokrasi güçlerine ortak mücadele çağrısı

Bildirgenin merkezinde yer alan bir başka nokta, muhalefeti parçalamaya yönelik girişimlere karşı demokrasi güçlerinin ortaklaşmasıydı.

DEM Parti, sol, sosyalist ve demokratik güçlerin farklılıklarını koruyarak birlikte hareket etmelerini; ittifakların yalnızca seçim dönemleriyle sınırlı kalmamasını istedi.

Parti Meclisi, yeni dönemde kendi örgütsel eksikliklerinin aşılmasını da gündemine alıyor. Toplumla bağların güçlendirilmesi, yeni kesimlerle buluşulması, kadınların ve gençlerin örgütlü katılımının genişletilmesi bu çerçevede sıralanıyor.

2027 bütçesi ve toplumsal mücadeleler

Bildirge, fon krizinin ortaya çıkardığı iktidar ilişkilerini ve kamu kaynaklarının kullanımını da eleştirdi yeni vergi yüklerinin halka aktarılmasına karşı çıktı.

DEM Parti, Ekmek, Barış ve Adalet kampanyasını işyerlerine, tarım alanlarına, okullara ve hastanelere taşımayı; emekçilerin, emeklilerin, çiftçilerin ve yoksulların taleplerini ortak mücadelede buluşturmayı hedefliyor.

Parti ayrıca 25 Kasım kadın eylemlerini ve 14 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek iklim adaleti mitingini destekleme çağrısında bulunuyor.

(AEK)