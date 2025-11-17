ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 17 Kasım 2025 14:45
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2025 16:21
2 dk Okuma

DEM Parti, Barış Akademisyenleri ile buluştu

Görüşmede, Barış Akademisyenleri’nin mevcut durumu konuşuldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

DEM Parti, Barış Akademisyenleri ile buluştu
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, dün (16 Kasım) “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza atan Barış Akademisyenleri ile bir araya geldi.

DEM Parti’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede barış sürecinin geldiği aşama ile Kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen Barış Akademisyenleri’nin mevcut durumu konuşuldu.

Görüşmede ayrıca sürece dair güncel gelişmeler ve çözüm perspektifleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

"İrtibat ve iltisaklı olduğumuz yalnızca hakikattir"
GÖREVE İADE EDİLEN BARIŞ AKADEMİSYENLERİ
"İrtibat ve iltisaklı olduğumuz yalnızca hakikattir"
14 Mart 2023

Barış Akademisyenleri hakkında

Kürt kentlerinde 2015’te başlayan sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan devlet şiddetini protesto eden akademisyenler, 11 Ocak 2016’da “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladı.

Toplam 1128 akademisyenin imzasıyla yayınlanan bildirinin ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) açıklamaları geldi.

Yarım porsiyonluk aydınlık, aynı çevreler hiç değişmedi. Bu lümpen çevreler bir kez daha gerçek yüzlerini gösterdiler. Yüzlerindeki maskeyi sıyırdılar. Yıllardır dolaylı yollardan yürüttükleri terör örgütü propagandasını yayınladıkları bildiriyle doğrudan gösterdiler. Bir hukuk devleti olan Türkiye'de akademisyenlerin suç işleme imtiyazı yoktur. İstedikleri kadar debelensinler, çırpınsınlar. Koskoca ülkeyi, koskoca milleti, bir avuç kerameti kendinden menkul seçkinin, kendine aydın, akademisyen diyen lümpenin yönettiği eski Türkiye artık yok.” (Erdoğan, 19. Muhtarlar Toplantısı, 20 Ocak 2016).

Akademisyenlere öğrencilerden gazetecilere, feministlerden LGBTİ+ derneklerine, sanatçılardan sivil toplum örgütlerine kadar geniş destek verildi. Kampanya 20 Ocak 2016’da tamamlandığında bildiriyi Türkiye’den 2212, yurt dışından 2279 akademisyen imzalamış oldu.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan KHK’lerle, barış bildirisine imza atan 406 akademisyen, “örgüt propagandası” suçlamasıyla kamu görevlerinden ihraç edildi. (TY)

