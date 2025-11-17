DEM Parti, Barış Akademisyenleri ile buluştu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, dün (16 Kasım) “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza atan Barış Akademisyenleri ile bir araya geldi.

DEM Parti’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede barış sürecinin geldiği aşama ile Kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen Barış Akademisyenleri’nin mevcut durumu konuşuldu.

Görüşmede ayrıca sürece dair güncel gelişmeler ve çözüm perspektifleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

GÖREVE İADE EDİLEN BARIŞ AKADEMİSYENLERİ "İrtibat ve iltisaklı olduğumuz yalnızca hakikattir"