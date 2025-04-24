DEM Parti, Bakan Tunç ile görüştü: Adalet sisteminde ciddi sorunlar var

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve Hukuk Komisyonu Eşsözcüsü Öztürk Türkdoğan’dan oluşan heyetin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptığı görüşme sona erdi.

Adalet Bakanlığı’nda yapılan görüşme yaklaşık iki saat sürdü.

Görüşmede, Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridin kaldırılması ve çalışma koşullarının oluşturulması, hasta mahkûmların salıverilmesi, Ceza İnfaz Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu gibi başlıklar ele alındı.

Görüşme sonrası DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, açıklama yaptı.

Görüşmede gündeme gelen başlıkları sıralayan Kılıç Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Tecrit amasız fakatsız kaldırılmalı"

"Öncelikli tartışma başlığımız İmralı’da bulunan ve 27 Şubat çağrısıyla Türkiye’de yeni bir dönemin kapısını aralayan, Kürt sorununun demokratik çözümünde yeni bir eşik atlamamızı sağlayan Sayın Abdullah Öcalan’ın çalışma koşullarının, sağlık koşullarının olduğunu belirtmek isterim. Sayın Öcalan’ın tecrit koşullarında sürece katkı sunamayacağını, koşulların amasız fakatsız düzeltilmesi gerektiğini ifade ettik. Bu konuda önümüzdeki dönemde bazı gelişmeleri görme şansımız olacak.

"Hasta mahpuslar için hızlı düzenleme"

Türkiye’de adalet sistemiyle ilgili çok ciddi sorunlar var ve bunu da kapsamlı bir şeklide ele alma şansımız oldu. En önemli temel başlıklardan biri hâlihazırda hasta mahpuslar başlığı. Bunun ne insani ne hukuki olmadığını biliyoruz. Hasta mahpuslar için hızla düzenleme yapılması, Adli Tıp Kurumu raporları alanında düzenleme yapılarak hızla cezaevinden çıkmaları konusunda da görüş ve düşüncelerimizi ifade ettik. Bu konudaki taleplerimizi ilettik.

"İdari gözlem kurulunun yapısı değişmeli"

Yine özellikle infaz paketinde -biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi daha önce de iptal etti- 'örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işleme' maddesi vardı. Anayasa Mahkemesi bunu iade etmişti. Ama ne yazık ki Meclis’ten geldiği gibi, aynı şekilde geçti. Şimdi yeniden pakete konulmasına dair bazı bilgiler aldık. Bunun amasız fakatsız ortadan kaldırılması gerekir. Bu anlamıyla, Anayasa Mahkemesi'nin kararına uygun bir düzenleme yapma beklentimizi yine kendilerine ifade etmiş olduk.

Bununla beraber, gözlem kurulu kararlarının objektif kriterlere göre verilmesi gerektiğini de kendilerine ilettik. İkinci bir cezalandırma mekanizması olan bu kurulun yapısının demokratikleşmesi ve kararların objektif kriterlere göre verilmesi gerektiğine dair bir düzenlemenin pakete konulması gerektiğini ifade etmiş olduk.”

Öte yandan Bakan Tunç ile İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan görüşecekti. Ancak Önder'in 15 Nisan gecesi kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılması üzerine, Önder ve Pervin Buldan'ın 18 Nisan Cuma günü saat 14.00'te Adalet Bakanı Tunç ile yapacağı görüşme ertelenmişti.

(RT)