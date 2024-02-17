DEM Parti, Ankara’da Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan’ı aday gösterdi
DEM Parti Ankara, Urfa, Antep, Malatya, Bursa, Konya, Kocaeli, Aydın, Osmaniye, Kilis, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Dilovası adaylarını açıkladı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, 14 kentte gösterilecek belediye eş başkan adaylarını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı için Öztürk Türkdoğan ile tutuklu siyasetçi Gültan Kışanak belirlendi.
Belediye eş başkan adayı gösterilecek kentler ve isimler şunları oldu:
- Ankara Büyükşehir Belediyesi: Gültan Kışanak - Öztürk Türkdoğan
- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi: Celallettin Ekmen- Gülser Yıldırım
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: Selman Tutumlu
- Malatya Büyükşehir Belediyesi: Abdulvahap Ekim- Sevim Şimşek Bayram
- Bursa Büyükşehir Belediyesi: İhsan Seylan- Bilmez Erboğa
- Konya Büyükşehir Belediyesi: Gülbahar Gündüz- Bülent Kılıç
- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Hasan Özgüneş- Selda İlgöz Koçyiğit
- Aydın Büyükşehir Belediyesi: Suzan Koç- Naif Kanat
- Osmaniye Belediyesi: Ziver Gümüş- Zilan Karagüzel
- Kilis Belediyesi: Ahmet Üçer- Azize Akoğlu
- Elazığ Belediyesi: Hayrettin Kaya (Kadın eş başkan adayı daha sonra günlerde açıklanacak)
- Adıyaman Belediyesi: Meryem Ceritli- Bahattin Bilgin
- Tunceli Belediyesi: Cevdet Konak- Birsen Orhan
- Kocaeli Dilovası Belediyesi: Mustafa Avcı- Şevin Coşkun
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(HA)