DEM Parti: "AKP'nin raporu iktidarın ciddiyetine, devleti temsil etmenin kapsayıcılığına uygun olmalı"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Basın, Yayın ve Propaganda Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna üye veren iktidar ortağı MHP ve ana muhalefet partisi CHP'nin, komisyonun TBMM'ye vereceği rapora ilişkin olarak sundukları görüşlerin "çözüm" açısından hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Temel "AKP'nin raporunun iktidarın ciddiyetine uygun, devleti temsilen bu sürecin bir tarafı olmasının olgunluğuna, kapsayıcılığına uygun bir rapor olması gerektiğini" ileri sürdü.

DEM Parti, "terörsüz Türkiye" diye başlayan, sonunda TBMM Başkanının çağrısıyla "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi" adıyla kurulan -kamuoyunda ve medyada "Süreç Komisyonu" olarak bilinen- TBMM Komisyonuna 99 sayfalık kendi raporunu 10 Aralık'ta teslim etmiş ve 15 Aralık'ta kamuoyuna açıklamıştı. MHP, 120 sayfalık raporunu 11 Aralık'ta sundu. CHP, 53 sayfalık raporunu 18 Aralık'ta (bugün) sundu. AKP raporunu dün Cumhurbaşkanı'na sundu.19 Aralık Cuma günü TBMM Komisyonuna teslim etmesi bekleniyor.

CHP raporunu Meclis’e sundu

"MHP devletin tekçi karakteri ötesinde bir anlayış ortaya koyamadı; bu bir risk"

Perşembe günü Medya Haber TV'de Gün Ortası programına canlı bağlantıyla katılan DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yeni Yol, TİP ve DEM Parti'nin "sunduğu raporların büyük bir kısmında çözüme dair önemli belirlemeler olduğunu", kendi raporlarının "kapsamlı bir çözüm projesi" içerdiğini söyledi.

Ancak Temel, MHP'nin raporunun "Bahçeli'nin çağrısı sonrası gelişen çözüm iradesine denk bir perspektife sahip [olmadığını]" ileri sürdü.

Temel "[...] MHP esas olarak devletin resmi kodlarının, ulus devletin o tekçi karakterinin çok ötesinde bir perspektif, bir çözüm anlayışı ortaya koyamamış. Dolayısıyla biz bunu bir tehlike, bir risk olarak görüyoruz." dedi.

"CHP'nin Öcalan'ı muhatap almayan yaklaşımı büyük talihsizlik"

DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı, CHP'nin raporunu da "bir kez bile hem Sayın Öcalan'ın [...] hem de öncülüğünü yaptığı [...] barış ve demokratik toplum sürecinin tanımı ve ismi[nin] geçm[emesi]" nedeniyle eleştirdi.

"Sürecin esas aktörüne vurgu yapmak gereği bile duyulmamış." dedi.

Temel, CHP'nin raporunu "PKK'nin feshi, on ikinci kongre, PKK'nin bu süreçteki çözüme dair önemli ve tarihi adımları"na yer vermemesi, "Kürt meselesini [...] Kürt olgusundan uzak tutarak değerlendirmeler yapmış [olması]" açısından da eleştirdi. Temel, CHP raporunun "yerel yönetimler düzenlemesi önerileri", "ihale yasalarının değiştirilmesi", "kayyım uygulamasına dönük" belirlemeleri ötesinde, "Kürt sorununa dair neredeyse asli muhatapları ve öncüleri [anmaktan] kaçınmış bir perspektif"e sahip olduğunu ifade etti.

"Çok üzülerek belirtmek gerekir ki, ana muhalefet partisinin bu sürece yaklaşımı eğer buysa büyük talihsizlik." dedi.

"AKP'nin raporu iktidarın ciddiyetine uygun olmalı"

Tayip Temel, AKP raporunun gecikmesinin "Kürtlerin, toplumun nabzı[nın] ölçülmeye çalışı[lması]" nedeniyle geciktiğini söyledi. "Bazı haberlerde rapor[un] içeriği itibariyle [...] belli yönleriyle kamuoyuna yansıttıkları gibiyse geçmiş olsun." diyen Temel "bundan bir çözüm, bundan [...] kalıcı bir barış, toplumsal barışı çıkması[nın] zor ve hatta [imkansız] olduğunu" ifade etti.

Temel, MHP'nin raporu bir yana bırakılırsa, "şu ana kadar sunulan raporlarda en azından, önemli belirlemeler, [...] faydalanılabilecek birçok başlık ve değerlendirme" olduğunu ancak önemli olanın "AKP'nin raporunun iktidarın ciddiyetine uygun, devleti temsilen bu sürecin bir tarafı olmasının olgunluğuna, kapsayıcılığına uygun bir rapor olması gerektiğini" ileri sürdü.

