DEM Parti-AKP görüşmesinin tarihi belli oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyeti ile AKP görüşmesi, 20 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te Meclis’te yapılacak.

İmralı Heyeti'nin 'barış yasası' önerisine Bahçeli’den destek: Her cümlesine imzamı atıyorum

Süreç komisyonunun sonuna gelinirken DEM Partili Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan İmralı heyeti, parti ziyaretlerine devam ediyor.

DEVA, MHP ve Gelecek ziyaretleri

İlk olarak DEVA Partisini ziyaret eden heyet, MHP'nin ardından da bugün Gelecek Partisi'ni ziyaret etmişti. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda yer alan partilerden MHP ve DEM Parti raporlarını TBMM Başkanlığı'na teslim etmişti.

Abdullah Güler kabul edecek

DEM Parti, AKP-İmralı heyeti görüşmesinin 20 Aralık Cumartesi günü yapılacağını duyurdu. İmralı heyetini AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in kabul edeceği öğrenildi.

