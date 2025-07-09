DEM Parti, AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş için TBMM'ye başvurdu

DEM Parti, Selahattin Demirtaş ve Kobanî davası kapsamında tutuklu bulunan diğer siyasetçilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı doğrultusunda derhal serbest bırakılmaları talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) başvurdu.

Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, Meclis’te Genel Görüşme açılması için resmi başvuru yaptı.

TBMM Başkanlığı’na sunulan dilekçede Kılıç-Koçyiğit ve Sezai Temelli AİHM’in 8 Temmuz’da Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara atıf yaptı. Kararın yalnızca Demirtaş için değil, Kobanî davasında benzer gerekçelerle yargılanan diğer tutuklu siyasetçiler için de uygulanması gerektiğini söyledi.

“Türkiye’nin hukuki ve siyasi tarihinin en kritik davalarından biri olan ve kamuoyunda ‘Kobanî Kumpas Davası’ olarak bilinen davada, HDP’li eşbaşkanlar, milletvekilleri ve parti üyeleri dahil olmak üzere toplam 108 siyasetçi yargılanmaktadır.

Bu dava, esasen siyasi amaçlarla yürütülen bir yargılama süreci olup, hukuk zemininden kopuşun somut göstergelerinden biri haline gelmiştir. Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümüne katkı sunan siyasetçilerin hukuka aykırı biçimde onlarca yıllık hapis cezalarına çarptırılması ve pek çoğunun uzun yıllardır tutuklu bulunması hem hukuk devleti ilkeleri hem de vicdani ve siyasi açıdan kabul edilemez bir durumdur.

Bu davanın seyri ve gelinen aşamada yargılananların durumu, toplumsal barışın ve ortak yaşam iradesinin güçlenmesine yönelik çabaların önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir.

AİHM’nin 8 Temmuz 2025 tarihli Selahattin Demirtaş/ Türkiye (No. 4) kararı, Selahattin Demirtaş’ın ve Kobanî Kumpas Davası kapsamındaki tutuklulukların hukuka aykırılığını bir kez daha teyit etmiş; başta Demirtaş olmak üzere, bu davada tutuklu bulunan siyasetçilerin derhal serbest bırakılmalarının gerekliliğini ortaya koymuştur.

Bu bağlamda, Meclis’in bu davanın hukuki boyutlarını, siyasi arka planını ve Türkiye’de demokrasi ile insan hakları açısından yarattığı etkilerin ve yargılama boyunca meydana gelen ulusal ve uluslararası hukuk normlarına aykırılıkların kapsamlı biçimde ortaya konulması, AİHM Kararları’nın uygulanması ve verilen kararların gereği olarak dava kapsamında tutuklu yargılananların derhal serbest bırakılması için bir genel görüşme açılmasını arz ve talep ederiz.”

AİHM’den Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna dair yeni ihlal kararı

(HA)