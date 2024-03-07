DEM Parti adaylarından Köksal'a tepki: Görevden alınması gerekirdi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Parti İzmir Büyükşehir Belediye Eş başkan adayları Türkan Aslan Ağaç ve Akın Birdal, seçim çalışmaları kapsamında Mülkiyeliler Derneği lokalinde gazetecilerle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Birdal, CHP Afyon adayı Burcu Köksal'ın dün (6 Mart) seçim koordinasyon merkezi açılışında sarf ettiği "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" sözlerine tepki gösterdi ve "Görevden alınması gerekirdi" dedi.

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Birdal: 31 Mart'ta hezimete uğrayacaklar

Birdal, Bolu, Antalya, Antakya belediye başkanlarının da ayrımcı, ırkçı söylemlerde bulunduğunu belirttti ve şunları söyledi: "CHP'nin Afyon adayı Burcu Köksal, dün ırkçı faşist söylemlerde bulundu. Söylemleri tüyler ürpertiyor. Belediye başkanlığına seçildiğinde 'DEM'i içeri sokmayacağım' diyor. Konuşmasında ırkçılık Kürt düşmanı nefret ve ayrımcılık var. Bu kadının görevden alınması gerekirdi. Türkiye'nin en çok barış kardeşliğe ihtiyacı olduğu bu dönemde böyle bir açıklaması 'neye yaradı' sormak lazım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'dil sürtçmesi' dedi. Ancak Köksal sözlerinin arkasında olduğunu açıkladı. Bunlar 31 Mart'ta hayatının en büyük hezimetine uğrayacaklar. Bizim yolumuz adalet ve kardeşlik yoludur. DEM değil hepimiz kazanacağız" dedi.

Türkdoğan: DEM Parti'nin de çok umrunda

DEM Parti Ankara Belediye Eş Başkan adayı Öztürk Türkdoğan da gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda Köksal’a tepki gösterdi.

Türkdoğan, Köksal’ın seçim öncesi sarf ettiği ayrımcı sözlerinin “kasıt” barındırdığını belirtti ve şöyle devam etti:

“Bu tip açıklamaların kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Seçimi maniple etmeye dönük açıklamalardır. CHP bunu ciddi olarak gündemine alıp değerlendirmeli, milliyetçiyseniz gidip milliyetçi bir partide siyaset yapın.

Tam seçim kampanyasında bir belediye başkan adayının partinin genel başkanının olduğu bir ortamda bu açıklamayı yapması bana göre skandal. Mesele DEM Parti meselesi değil, bizden ziyade CHP’nin bir sorunudur. CHP bunu bir iç sorun olarak ele almalıdır. Biz her yerde varız. Birileri öyle söyledi diye alınacak gücenecek değiliz, partimizin bir politikası var. 'DEM Parti'yle bir araya gelmezmiş.' DEM Parti'nin de çok umrunda.”

Özel, 'sürçülisan', Köksal 'arkasındayım' dedi

CHP Afyon Belediye Başkanı adayı Köksal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı programda "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" dedi.

Köksal'ın sözlerinin tepki toplaması üzerine Özel, “Afyon Belediyesi’nin de Uşak Belediyesi’nin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, Uşaklılara, Afyonlulara açıktır" dedi ve Köksal'ı ‘sürçülisan oldu' diyerek savundu.

Özel'in sözlerinin ardından Köksal bu kez, “Ben bir dil sürçmesi sonucu değil verdiğim söz üzerine konuştum. Ben ilk günden beri bu sözü verdim. Bu sözümün de arkasındayım” açıklamasını yaptı.

Muhittin Böcek de salon vermedi

CHP’li Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise; DEM Parti’nin ocak ayında yaptığı il kongresi için salon talebini reddetmişti.

Böcek’in bu tutumuna DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, tepki göstermiş ve “Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın. Ama Kürtler salon talep ettiği zaman vermeyeceksin? Biz işbirliği de yaparız, güç birliği de yaparız, her masada da otururuz. Burada bir problem yok. Ama biz asla bir faşiste, ırkçıya, salon vermeyene oy vermeyiz” demişti.

(RT)