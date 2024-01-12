DEM Parti aday çıkaracağı 7 ili açıkladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, 31 Mart’taki yerel seçimlere dair yapacakları halk oylaması ve gündemdeki gelişmelere ilişkin partinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

MA’daki habere göre, Doğan, 13-14 Ocak'ta 90 seçim bölgesinde sandık kurulacağını ve yaklaşık 100 bin delegenin oy kullanacağını açıkladı.

Doğan, Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun’da aday çıkaracaklarını açıkladı.

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(EMK)