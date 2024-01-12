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HABER
Yayın Tarihi: 12 Ocak 2024 13:14
 ~ Son Güncelleme: 12 Ocak 2024 23:36
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DEM Parti aday çıkaracağı 7 ili açıkladı

DEM Parti, Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri, Samsun’da aday çıkaracak.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, 31 Mart’taki yerel seçimlere dair yapacakları halk oylaması ve gündemdeki gelişmelere ilişkin partinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi. 

MA’daki habere göre, Doğan, 13-14 Ocak'ta 90 seçim bölgesinde sandık kurulacağını ve yaklaşık 100 bin delegenin oy kullanacağını açıkladı.

Doğan, Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun’da aday çıkaracaklarını açıkladı.  

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(EMK)

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