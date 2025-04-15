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Yayın Tarihi: 15 Nisan 2025 02:21
 ~ Son Güncelleme: 15 Nisan 2025 17:23
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TECRİT, HASTA MAHPUSLAR VE TMK

DEM Parti-Adalet Bakanlığı görüşmesinde üç acil konu ele alınacak

DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Koçyiğit Adalet Bakanıyla görüşme gündemine Öcalan'ın tecridi, hasta mahpusların salıverilmesi ve TMK'de infaz sürelerini Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olarak bazı mahkumlar aleyhine artıran maddeleri dahil edeceklerini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti-Adalet Bakanlığı görüşmesinde üç acil konu ele alınacak
Abdullah Öcalan mutlak tecrit altında tutulduğu İmralı'daki hücresinde

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit Pazartesi akşamı konuk olduğu İlke TV’de  İmralı Heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görüşmesinde üç acil konunun öne çıkacağını söyledi. 

İlke TV'nin haberine göre, DEM Parti Grup Başkanvekili bu konuları Öcalan'a uygulanan tecrit, hasta tutuklular ve Ceza İnfaz Kanunu’nda özellikle TMK kapsamındaki eşitsizliklerin giderilmesi olarak sıraladı.

Koçyiğit, ayrıca cezaevlerindeki İdari gözlem Kurulu kararlarıyla infazları yakılan tutukluların  cezaevinde fazladan tutulması ve S,R ve Y tipi cezaevlerinde sağlığa erişim sorunu gibi başlıkların da konuşulmasının gerekli olduğunu ancak ilk görüşmede "öncelikler"i bu şeklide sıraladıklarını dile getirdi. 

Koçyiğit bu sorunların, diğer "ayrımcı" düzenlemelerle birlikte zaman içinde ayrı başlıklar halinde konuşulması gerektiğini söyledi. 

Cezaevlerinde 651'i ağır 1.517 hasta mahpus var

​İnsan Hakları Derneği (İHD) verilerine göre, 2023 itibarıyla Türkiye cezaevlerinde toplam 1.517 hasta tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Bu kişilerin 651'i "ağır hasta" kategorisindedir. ​

İHD'nin 2023 yılı hapishane izleme raporuna göre, hasta mahpusların sağlık hizmetlerine erişiminde ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu durum, yaşam hakkı ihlallerine ve bazı mahpusların cezaevinde veya tahliye edildikten kısa süre sonra ölmesine neden oluyor. 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ağır hastalık, engellilik veya ileri yaş gibi durumlarda cezanın ertelenmesi veya denetimli serbestlik gibi özel infaz uygulamaları öngördüğünü iddia etse de, uygulamada bu düzenlemeler yeterince etkili olmadıkları ve birçok ağır hasta mahpusun cezaevinde tutulmaya devam ettiği yönünde eleştirilerle karşı karşıya. 

"İnfaz yakmak"

​Türkiye'de cezaevlerinde şartlı tahliye (koşullu salıverilme) değerlendirmesini İdare ve Gözlem Kurulu yapıyor. Kurullar, hükümlünün cezaevindeki davranışlarını, disiplin durumunu ve sosyal uyumunu inceleyerek iyi halli olup olmadığına karar veriyor. Bu kurullar genellikle önyargılı hareket ederek, siyasi düşüncelerinden vazgeçmeyen hükümlülülerin "infaz yakmak" olarak bilinen şartlı salıverilmeden yararlanmamaları kararları vermekle eleştiriliyor. 

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
tecrit infaz yasası değişikliği hasta mahpuslar
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/haber/imrali-heyeti-18-nisanda-adalet-bakanligi-ile-gorusecek-306421
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19 Aralık 2024
/haber/ihd-tecrit-sistemi-kaldirilsin-dedi-302840
CPT İmralı Cezaevi'ni İnceledi
17 Ocak 2013
/haber/cpt-imrali-cezaevi-ni-inceledi-143639
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