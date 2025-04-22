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Yayın Tarihi: 22 Nisan 2025 12:23
 ~ Son Güncelleme: 22 Nisan 2025 13:01
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DEM Parti, Adalet Bakanı Tunç’tan görüşme için tarih istedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek DEM Parti heyetinde, Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ile Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan yer alacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti, Adalet Bakanı Tunç’tan görüşme için tarih istedi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile hukuktan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'ın yer alacağı heyet, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan görüşme tarihi talep etti.

Bu hafta yapılması beklenen görüşmede, Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridin kaldırılması ve çalışma koşullarının oluşturulması, hasta mahkûmların salıverilmesi, Ceza İnfaz Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu gibi başlıklar ele alınacak.

İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in geçen hafta kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılması üzerine, Önder ve Pervin Buldan'ın 18 Nisan Cuma günü saat 14.00'te Adalet Bakanı Tunç ile yapacağı görüşme ertelenmişti.

DEM Parti-Adalet Bakanlığı görüşmesinde üç acil konu ele alınacak
TECRİT, HASTA MAHPUSLAR VE TMK
DEM Parti-Adalet Bakanlığı görüşmesinde üç acil konu ele alınacak
15 Nisan 2025

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
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