DEM Parti, Adalet Bakanı Tunç’tan görüşme için tarih istedi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile hukuktan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'ın yer alacağı heyet, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan görüşme tarihi talep etti.

Bu hafta yapılması beklenen görüşmede, Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridin kaldırılması ve çalışma koşullarının oluşturulması, hasta mahkûmların salıverilmesi, Ceza İnfaz Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu gibi başlıklar ele alınacak.

İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in geçen hafta kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılması üzerine, Önder ve Pervin Buldan'ın 18 Nisan Cuma günü saat 14.00'te Adalet Bakanı Tunç ile yapacağı görüşme ertelenmişti.

TECRİT, HASTA MAHPUSLAR VE TMK DEM Parti-Adalet Bakanlığı görüşmesinde üç acil konu ele alınacak

(RT)