DEM Parti, Abdullah Öcalan ile üçüncü görüşme için başvurdu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşmek için başvuruda bulundu. Konuya ilişkin açıklama, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan tarafından partinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında yapıldı.

Başvuru süreciyle ilgili bilgi veren Doğan, görüşmenin en kısa sürede gerçekleşmesini beklediklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu haftayı tamamlamadan Sayın Öcalan ile görüşmelerinin ve İmralı Adası’na gitmelerinin sağlanmasını umuyoruz. Görüşmenin ardından kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapılacaktır. Oradan gelecek değerlendirmeler doğrultusunda kapsamlı bir bilgilendirme süreci yürütülecektir."

Ayşegül Doğan, Abdullah Öcalan’dan gelecek açıklamanın görüntülü olup olmayacağı konusuna da değindi. Görüşmenin görüntülü olmasını temenni ettiklerini belirterek, şunları ekledi:

"Bazı konular henüz netleşmemiş olsa da, açıklamanın görüntülü olması yönündeki talebimizi daha önce de dile getirdik. Bunun birçok açıdan daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca, tecridin kaldırılması gerektiğini defalarca ifade ettik. Toplumun da bu yönde bir talebi olduğunu biliyoruz. Görünür ve duyulabilir bir açıklamanın etkisinin daha güçlü olacağını düşünüyoruz."

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de PKK lideri Abdullah Öcalan’a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" için çağrı yapmıştı.

Çağrının ardından Abdullah Öcalan'a 43 ay sonra ilk kez görüş izni verildi.

Öcalan ile görüşen Heyette, DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve üç kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine rağmen görevden alınarak yerine kayyım atanan Ahmet Türk yer alıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin çağrısına "Eş başkanlar olarak gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz" diye karşılık verdi.

DEM Parti, aynı gün Öcalan’la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Adalet Bakanlığı, bir ay sonra DEM Parti’nin başvurusuna olumlu yanıt verdi ve Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık’ta İmralı Adası'nda Öcalan’la görüştü.

Buldan ve Önder’in aktardığına göre, Öcalan görüşmede yedi maddelik deklarasyonla “Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik değerlendirmeler” yaptı.

Ardından Önder, Buldan ve heyete eklenen Ahmet Türk, siyasi partilerle görüşmeye başladı. Heyet, bugüne dek MHP, Gelecek Partisi, AKP, Saadet, CHP, YRP ve birçok parti ile görüştü.