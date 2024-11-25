DEM Parti 81 il için ayrı ayrı sordu: Kadınlar için ne yaptınız?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadınların toplumsal hayatta karşılaştıkları sorun alanlarını Meclis gündemine taşıdı.

Oduncu, 81 ilin her biri için ayrı ayrı hazırladığı soru önergeleriyle; kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, karar mekanizmalarında yetersiz temsil ve iş hayatındaki eşitsizlikler gibi önemli konularda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çalışmalarını sorguladı.

Sorularının Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yanıtlanmasını isteyen Oduncu, önergesinde 2024 yılı itibariyle Türkiye’de kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet vakalarında endişe verici bir artış gözlemlendiğine dikkat çekti.

Verdiği önergelerde;. Oduncu, ancak 2024 yılı henüz tamamlanmadan 405’ın kadının erkekler tarafından katledildiğini, 276 kadının ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

“Failler cezalandırılmıyor”

Bu verilerin, Türkiye’de kadınların maruz kaldığı şiddet ve ayrımcılıkla mücadele konusunda daha etkin politikalar oluşturulması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkat çeken Oduncu, şöyle dedi:

“Özellikle İstanbul Sözleşmesi’nden çekinilmesi ve 6284 sayılı Kanun’un uygulanmaması, kadınlar için koruma önlemlerinin yetersizliği ve devletin bu konuda sorumluluğunu yerine getirememesi, kadınlar açısından daha tehlikeli bir ortam yaratmıştır. Şiddet mağduru olan kadınların önemli bir bölümü, katledilmeden önce ilgili kurumlara başvurarak yardım talep etmiş, ancak yeterli koruma önlemleri sağlanmamıştır. Öyle ki hayatını kaybeden kadınların büyük bir bölümünün daha önce koruma talep etmiş olmasına rağmen, bu taleplerin çoğu sonuçsuz kalan kadınlar olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmalar, kadına yönelik şiddet vakalarında koruma tedbirlerine uyulmaması nedeniyle tekrarlayan ihlallerin yaşandığını göstermektedir. Ayrıca, ‘iyi hal indirimi’ gibi ceza indirimleri ve yine birçok davanın cezasızlıkla sonuçlanması, adaletin tecelli etmesi önünde bir engel teşkil etmekte ve şiddet faillerini cesaretlendirmektedir."

"Medya kadınları susturuyor, eril söylem kadınları gölgeliyor"

Kadınlar karşı karşıya kaldığı bir diğer ayrımcılığın ise medyada eril söylem kullanımı olduğuna işaret eden Oduncu, şöyle dedi:

“Bu durum, medyanın kadınları nasıl temsil ettiğinden, kadınları ele alış biçimlerine kadar geniş bir yelpazede kendini göstermektedir. Geleneksel cinsiyet rolleri ve toplumsal beklentiler üzerinden inşa edilen eril dil, kadınların medya içeriklerinde genellikle ikinci planda kalmasına, sadece fiziksel özelliklerine odaklanılmasına ve belirli kalıplara sıkıştırılmasına yol açmaktadır. Bu nedenle, medyada cinsiyetçi dilin ve söylemlerin ortadan kaldırılması, kadınların daha eşit ve adil bir şekilde temsil edilmesi açısından kritik öneme sahiptir."

Bakanlığın yanıtları raporlaştırılıp, kamuoyu ile paylaşılacak

81 ayrı soru önergesine verilecek yanıtların kapsamlı bir rapor haline getirilerek, kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisini de paylaşan Oduncu, şöyle dedi:

“Kadınların toplumsal hayatta karşılaştıkları bu sorun alanları üzerine hazırlayacağımız kapsamlı rapor, toplumda var olan eşitsizlikleri gözler önüne sererken, çözüm için kararlı bir iradeyi de gerekli kılacaktı. Rapor, sadece durum tespiti yapmakla kalmayacak, aynı zamanda sorumluların hesap verebilirliğini artıracak önemli bir adımı temsil edecektir."

Oduncu, 81 il için ayrı ayrı hazırladığı soru önergelerinde, Bakan Göktaş’tan şu soruların yanıtını istedi:

*Batman’da 2014-2024 yılları arasında kaç kadın, şiddet sonucu yaşamını yitirmiştir? Aynı dönem aralığında Batman’da kaç şüpheli kadın ölümü yaşanmıştır?

*Batman’da kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için bakanlığınızın hayata geçirdiği somut çalışmalar nelerdir?

*Batman’da 2014-2024 yılları arasında kadına yönelik şiddet olaylarında uygulanan koruma kararlarının ihlal edilme oranı nedir?

*Batman’da 2014-2024 yılları arasında kadın cinayetlerinde öldürülen kadınların kaçı daha önce şiddet gördüğü için bakanlığınıza başvuru yapmıştır? Bakanlık, bu başvurularla ilgili hangi tedbirleri almıştır?

*Batman’da şiddet gören kadınlar için bakanlığınız bünyesinde oluşturulan sığınma evi sayısı ve bunların kapasitesi nedir? Sığınma evlerinin kapasiteleri yeterli midir, yeterli değilse bakanlığınız bu konuda ne tür önlemler almayı planlamıştır?

*Batman’da, bakanlığınız tarafından kadınlara yönelik şiddetle ilgili yürütülen farkındalık kampanyaları nelerdir? Bu kampanyalar için son 10 yılda ne kadar bütçe ayrılmıştır, bunların etkinliği nasıl ölçülmektedir?

*Batman’da bakanlığınızın, şiddet mağduru kadınlar için erişilebilir ve yaygın bir psikolojik destek ağı var mıdır? Yoksa kurulması için bakanlığınızın hangi çalışmaları bulunmaktadır?

*Batman’da 2014-2024 döneminde kadınların emek sömürüsüne uğramalarının önlenmesi amacıyla asgari ücret, iş güvenliği ve kayıt dışı istihdam konularında hangi somut iyileştirmeler yapılmıştır?

*Kadınların siyasi temsilinin artırılması konusunda, 2014-2024 yılları arasında bakanlığınız tarafından Batman’da yürütülen çalışmalar ve projeler nelerdir? Bu konuda ne kadar bütçe harcanmıştır?

*Batman’da toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için bakanlığınızın 2014-2024 döneminde yaptığı çalışmalar nelerdir? Bu çalışmalar için ne kadar bütçe harcanmıştır?

*Batman özelinde, kadınlara yönelik fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddetin engellenmesi amacıyla bakanlığınızın belirlediği hedefler nelerdir? 2014-2024 döneminde bu hedefler, ne ölçüde gerçekleşmiştir?

*Bakanlığınız, 2014-2024 yılları arasında Batman’da kadına yönelik işlenen suçlarla ilgili kaç davaya müdahil olmuştur?

*Batman’da kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi amacıyla, girişimcilik ve mesleki eğitim projelerine ne kadar bütçe ayrılmıştır ve bu projelerin etkinliği nasıl ölçülmektedir?

*Kadına yönelik dijital şiddet ve siber zorbalık vakalarının önlenmesi adına bakanlığınız Batman’daki çalışmaları nelerdir?

(EMK)