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Yayın Tarihi: 28 Mayıs 2025 11:02
 ~ Son Güncelleme: 28 Mayıs 2025 11:53
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DEM Parti: 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nu düzenleyin

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder’e ithaf ettiği “Demokratik Yerel Yönetimler Ara Dönem Toplantısı”nın sonuç bildirgesini yayımladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti: 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nu düzenleyin
Fotoğraf: DEM Parti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) “Demokratik Yerel Yönetimlerle Demokratik Topluma” sloganıyla 25-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında Diyarbakır’da gerçekleştirdiği toplantının sonuç bildirgesini bugün yayımladı.

DEM Parti Basın Bürosu’nun aktardığına göre, 3 Mayıs’ta hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’e ithaf edilen toplantıda, güncel siyasi gelişmeler, yerel yönetim deneyimleri ve geleceğe yönelik mücadele hattı değerlendirildi.

Kayyım uygulamalarının son bulması çağrısının öne çıktığı toplantıda; halkçı, ekolojik, kadın özgürlükçü ve katılımcı bir yerel yönetim modeliyle demokratik topluma ulaşma hedefi bir kez daha vurgulandı.

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Talepler

Daha demokratik bir Türkiye için demokratik yerel yönetimlerin inşasının taşıdığı önemin altı çizilen sonuç bildirgesinde, şu talepler sıralandı:

  1. Kayyım atanan tüm belediyelerin kayyımlarının geri çekilmesini ve seçilmişlerin görevlerine iade edilmesini,
  2. Kayyım atanmasına olanak tanıyan 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun ilgili maddelerinin düzenlenerek kayyım atamalarının son bulmasını,
  3. Siyasi Partiler Kanunu’nda yer alan eş başkanlık tanımının, Belediyeler Kanunu’nda da tanımlanmasını,
  4. Merkezi idarenin, yerel yönetimler üzerindeki idari ve mali vesayetinin ortadan kaldırılmasını,
  5. Temsili demokrasiyi aşarak halkın doğrudan karar süreçlerine dahil olduğu; mahalle meclisleri, kent konseyleri, köy komünleri gibi demokratik örgütlenme alanlarının yasal olarak güvence altına alınmasını,
  6. Belediyeler ve il özel idareleri kanunlarında, bu kurumların yetkisini kısıtlayan yasa maddelerinin yeniden gözden geçirilerek, yerel demokrasi ilkesi çerçevesinde düzenlenmesini,
  7. Türkiye’nin, Avrupa Yerel Yönetimler Özerlik Şartına koyduğu çekincelerin kaldırılmasını kararlılıkla talep ediyoruz.

Bildirge, barışa ve demokratik bir topluma ulaşmanın yolunun halkların özgür ve eşit yaşam koşullarına kavuşmasından geçtiği vurgusuyla sonlandırıldı.

Ayrıca PKK lideri Abdullah Öcalan’ın "ortak yaşam paradigmasına bağlılık" yinelenirken, demokratik yerel yönetimlerle çoğulcu ve barışçıl bir topluma ulaşma kararlılığı ifade edildi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
yerel yönetimler dem parti kayyım
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15 Şubat 2025
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/haber/siirtte-kayyim-ilk-haftasinda-35-kisiyi-isten-cikardi-304252
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