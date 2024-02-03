DEM Parti, 53 bin 'usulsüz' seçmen için YSK’ye itiraz etti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), yerel seçimler öncesi Kürt illerine usulsüz bir şekilde kaydırılan sivil, asker ve polis seçmenlere ilişkin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz etti.

MA’nın haberine göre; DEM Parti, bugüne kadar 33 bölgede toplam 54 bin 60 asker, polis ve sivil seçmenin taşındığını tespit etti.

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Boş arazi ve binanın yanı sıra tek bir adrese binlerce polis ve askerin taşındığını tespit eden DEM Parti, seçmenlerin taşındığı bölgelerde bulunan ilçe seçim kurullarına itiraz başvurusunda bulundu.

Ancak ilçe seçim kurulları, 54 bin 60 seçmene dair yapılan itirazlardan sadece 222 seçmene ilişkin itirazı kabul etti. Kabul gören kısım ise sivil seçmenlere ilişkin oldu. Usulsüz bir şekilde taşınan asker ve polislere ilişkin itirazlar ise gerekçesiz bir şekilde reddedildi.

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Bunun üzerine DEM Parti, İlçe Seçim Kurullarının ret kararları nedeniyle YSK’ye itiraz başvurusunda bulundu. DEM Parti’nin iki klasörlük itiraz dilekçesinde 28 bölgeye taşınan 53 bin 182 seçmene ilişkin bilgiler yer aldı. DEM Parti, diğer bölgeler için de daha sonra başvuru yapacak.

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(RT)