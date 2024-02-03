ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Şubat 2024 16:22
 ~ Son Güncelleme: 3 Şubat 2024 18:01
2 dk Okuma

DEM Parti, 53 bin 'usulsüz' seçmen için YSK’ye itiraz etti

DEM Parti’nin iki klasörlük itiraz dilekçesinde 28 bölgeye taşınan 53 bin 182 seçmene ilişkin bilgiler yer aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti, 53 bin 'usulsüz' seçmen için YSK’ye itiraz etti
Görsel: DEM Parti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), yerel seçimler öncesi Kürt illerine usulsüz bir şekilde kaydırılan sivil, asker ve polis seçmenlere ilişkin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz etti.

MA’nın haberine göre; DEM Parti, bugüne kadar 33 bölgede toplam 54 bin 60 asker, polis ve sivil seçmenin taşındığını tespit etti.

Birol: İktidar seçim sonucunu sakatlayacak şekilde usulsüzlükler yapıyor
Birol: İktidar seçim sonucunu sakatlayacak şekilde usulsüzlükler yapıyor
8 Ocak 2024

Boş arazi ve binanın yanı sıra tek bir adrese binlerce polis ve askerin taşındığını tespit eden DEM Parti, seçmenlerin taşındığı bölgelerde bulunan ilçe seçim kurullarına itiraz başvurusunda bulundu.

Ancak ilçe seçim kurulları, 54 bin 60 seçmene dair yapılan itirazlardan sadece 222 seçmene ilişkin itirazı kabul etti. Kabul gören kısım ise sivil seçmenlere ilişkin oldu. Usulsüz bir şekilde taşınan asker ve polislere ilişkin itirazlar ise gerekçesiz bir şekilde reddedildi.

DEM Parti tek tek adresleri açıkladı: Ahırlara bile seçmen kaydedilmiş
DEM Parti tek tek adresleri açıkladı: Ahırlara bile seçmen kaydedilmiş
20 Aralık 2023

Bunun üzerine DEM Parti, İlçe Seçim Kurullarının ret kararları nedeniyle YSK’ye itiraz başvurusunda bulundu. DEM Parti’nin iki klasörlük itiraz dilekçesinde 28 bölgeye taşınan 53 bin 182 seçmene ilişkin bilgiler yer aldı. DEM Parti, diğer bölgeler için de daha sonra başvuru yapacak.

"51 bin kaçak hayali seçmen hakkında suç duyurusunda bulunacağız"
"51 bin kaçak hayali seçmen hakkında suç duyurusunda bulunacağız"
23 Ocak 2024

(RT)

dem parti seçimlerde usulsüzlük iddiaları
Sayfa Başına Git